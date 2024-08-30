Общество

70-летие празднует бывший директор библиотеки имени Курбатова Вера Павлова

70-летие сегодня, 6 сентября, празднует заслуженный работник культуры России, экс-генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Вера Павлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Деятельность Веры Павловой на посту генерального директора войдёт яркими главами в историю Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Под её руководством областная библиотека стремительно развивалась, усложнялась структура, открывались новые современные направления библиотечно-просветительской работы. Одной из первых в стране псковская областная библиотека внедрила информационные технологии в библиотечные процессы, отметили в колледже.

Высокий профессионализм, энергия и преданность профессии позволили Вере Павловой инициировать и на протяжении лет руководить масштабными проектами: Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» (в 2024 году XIX Форум был посвящен 80-летию образования Псковской области), «Фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» (в этом году XVII!), цикл мероприятий «Власть. Население. Библиотека».

«Понимая необходимость поиска решения острой кадровой проблемы в библиотеках области, Вера Ивановна выступила с предложением о заключении договора о сетевой форме реализации образовательной программы "Библиотековедение" с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В нынешнем году исполняется десять лет нашего сотрудничества», - отметили в колледже.

Делом чести для Веры Павловой стал вопрос увековечивания памяти литературного критика, литературоведа, писателя, члена президентского Совета по культуре Валентина Курбатова, открытие кабинета писателя, присвоение библиотеке имени великого земляка.

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Уникальной чертой личности Веры Павловой как руководителя является открытость новому, особое чутьё на интересное и перспективное, продолжили в учреждении. В деятельности возглавляемой ею библиотеки открывается Международная школа качества, Региональные краеведческий SMART–центр и Центр креативных индустрий. Библиотека стала генератором инновационных идей и воплощённых проектов, излюбленной площадкой реализации творческих замыслов и общения псковской интеллигенции, студенчества, людей самых разных возрастов.

«Уважаемая Вера Ивановна, поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, пусть ваша жизнь будет наполнена не только воспоминаниями, а мечтами, смелыми замыслами и яркими воплощениями задуманного!» - поздравил именинницу педагогический коллектив Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

На протяжении многих лет Вера Павлова руководит Псковской библиотечной ассоциацией; является членом Российской библиотечной ассоциации. Под её непосредственным руководством открываются модельные библиотеки нового поколения в муниципальных образованиях Псковской области; благодаря успешному привлечению спонсоров обновляются фонды сельских библиотек.