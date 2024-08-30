Общество

СОЦПРОФ: Пилотное внедрение цифрового удостоверения для многодетных семей начнется с 1 октября

С 1 октября 2024 года во всех регионах страны стартует пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи, сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ со ссылкой на Минтруд России.

В течение трех месяцев – с октября по декабрь 2024 года – будет отработан порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер поддержки. Проекты постановления правительства и приказа Минтруда представлены на общественное обсуждение.

Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале Госуслуги, если у них подтвержденная учетная запись.

Для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале Госуслуги придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения.

Цифровое удостоверение упростит саму процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение.

Напомним, удостоверение многодетной семьи может потребоваться, например, при льготном посещении музеев, выставок и др.

За последние 10 лет число многодетных семей в России увеличилось в два раза. По итогам 2023 года количество многодетных семей с тремя и более детьми составило 2,4 миллиона. В них воспитывается порядка 7,7 млн детей. В День официального старта Года семьи в Российской Федерации Президент России Владимир Путин подписал Указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», которым были распространены единые подходы к установлению статуса многодетной семьи по всей стране.