Экономика

Ольга Баша: ВТБ Шанхай стал расчетным хабом между странами

С 2023 года отделение банка ВТБ в Шанхае наблюдает взрывной спрос со стороны китайских компаний на услуги по открытию счетов, сообщила старший вице-президент, руководитель департамента развития международных расчетов ВТБ Ольга Баша на сессии «Россия — Китай» в рамках Восточного экономического форума.

«С одной стороны это, конечно, подчёркивает важность наличия нашего банка в Китае, с другой - это огромная ответственность. Мы понимаем, что мы фактически некий расчетный хаб между нашими странами», – отметила Ольга Баша, добавив, что банк принимает все необходимые меры для обслуживания клиентов: ВТБ Шанхай увеличил количество сотрудников более чем в 4 раза, расширил площади, модернизировал и оптимизировал все расчетные процессы, вкладывается в IT-технологии.

«Мы, естественно, работаем с провинциями, с компаниями всего Китая. И с руководителями провинций и так далее. […] и фактически мы нужны нашим китайским коллегам не меньше, чем они нам. И сколько китайских компаний страдает от того, что есть определенные сложности, задержки в платежах. Поэтому мы, конечно, предпринимаем все, чтобы отладить механизмы и наладить систему расчетов», – заключила Ольга Баша.