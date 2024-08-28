ЖКХ

ТОС создает контейнерную площадку на улице Петрова в Дно

Территориальное общественное самоуправление «Улица героя» устраивает контейнерную площадку на улице Петрова в городе Дно. Об этом глава Дновского района Михаил Шауркин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«Большие и малые задачи позволяют решить ТОСы. Например, сейчас на улице Петрова завершается строительство контейнерной площадки для ТКО. Здесь будут стоять два контейнера для сбора мусора», - написал Михаил Шауркин.

Глава района отметил, что жители улицы Петрова внимательно относятся к чистоте и порядку своей территории.

«Желаю ТОСу "Улица героя" новых идей и проектов по благоустройству нашего родного города!» - заключил Михаил Шауркин.