Экономика

В России объем производства минеральной воды в первом полугодии вырос на 32%

Объем производства газированной минеральной природно-лечебной воды в России в первой половине 2024 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 69 млн л. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).

«Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте газированной минеральной природно-лечебной воды, прирост объемов производства составил 32% - с 52 млн литров в первом полугодии 2023 года до 69 млн литров в этот же период 2024 года», - говорится в сообщении.

В целом производство упакованной воды в январе - июне 2024 года выросло на 14% по сравнению с первой половиной 2023 года - до 6,3 млрд л. Выпуск газированной воды увеличился на 30% - до 694 млн л. При этом больше всего в стране производится негазированной питьевой воды: 4,1 млрд л за первые шесть месяцев 2024 года - это на 15% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Наибольшие объемы производства воды показала Московская область. За январь - июнь в регионе выпущено более 800 млн л, что на 17% больше, чем за шесть месяцев 2023 года. Самым быстрорастущими регионами по производству питьевой воды стали Курская область (прирост на 57% за год), Красноярский край (+51%) и Белгородская область (+48%), рассказали в ЦРПТ. Как пояснили в центре, рост производства воды связан не только с возросшим спросом, но и с высокими темпами обеления рынка благодаря маркировке, пишет ТАСС.

«За счет ухода с него подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою рыночную долю. Так, в ходе внедрения маркировки на рынке воды выявилось 460 производителей, которые до этого не отчитывались ни в один орган власти - более четверти рынка. Например, в Красноярском крае из тени вышло девять производителей воды после введения маркировки, в Республике Крым - 12, а в Курской области - три производителя», - отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, слова которой приводятся в сообщении.