Экономика

Объем продаж в розничной торговле в Псковской области увеличился на 13%

В розничной торговле в Псковской области в I полугодии 2024 года населению продано товаров на 95,9 млрд рублей. Физический объем продаж увеличился на 13% по сравнению с I полугодием 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковстате.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 47,3%, непродовольственные товары – 52,7% (в I полугодии 2023 года – 49,9% и 50,1% соответственно).

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,6% от всех покупок населения, что на 0,4 процентного пункта ниже уровня I полугодия 2023 года.