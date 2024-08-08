Экономика

Мошенники предупреждают псковских предпринимателей о проведении «проверки»

Новая схема обмана граждан мошенниками замечена в предпринимательской сфере в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Неустановленные лица представляются сотрудниками отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации города Пскова и звонят предпринимателям, уведомляя их о проведении проверки. Мошенники предлагают получить юридическую консультацию, а также приобрести нормативные документы для «уголка потребителя» стоимостью 3 500 рублей.

Прикрываясь именем государственных служащих, мошенники оказывают давление на предпринимателей с целью получения от них денежных средств.

Администрация города Пскова предупреждает об опасности и просит быть бдительными при общении с незнакомыми людьми по телефону.