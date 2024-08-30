Экономика

В Госдуме предложили поощрять магазины, поддерживающие отечественных производителей

В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая на ВЭФ.

«Перед тем как закон будет внесен, важно убрать все противоречия. <...> Сейчас в проекте написано, что те магазины, которые будут предоставлять полки для российских производителей, будут отмечаться особым знаком и иметь преференции в социальной рекламе», — рассказала Татьяна Буцкая.

Как отметила депутат, с отечественными продовольственными товарами уже «все неплохо», но теперь необходимо научиться покупать и непродовольственные товары, пишет РИА Новости.

«Пока в законе прописываем только непродовольственные товары», — пояснила Буцкая.

По ее мнению, переплачивая за иностранный бренд, «мы помогаем неприятелю».

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.