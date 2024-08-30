В Госдуме предложили поощрять магазины, поддерживающие отечественных производителей

В Госдуме предложили поощрять магазины, которые выделяют полки для российских производителей, заявила первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая на ВЭФ.
Как отметила депутат, с отечественными продовольственными товарами уже «все неплохо», но теперь необходимо научиться покупать и непродовольственные товары, пишет РИА Новости.
«Пока в законе прописываем только непродовольственные товары», — пояснила Буцкая.
По ее мнению, переплачивая за иностранный бренд, «мы помогаем неприятелю».
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.