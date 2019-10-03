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Выставку «Великий наместник», посвященную жизни архимандрита Алипия, продлили до 4 ноября

По многочисленным просьбам выставка «Великий Наместник», посвященная жизни и духовному подвигу архимандрита Алипия (Воронова), продлена до 4 ноября.

Выставка начала работу в Печорах 5 октября. В первый же день ее посетило более 600 человек. Посетителям выставки представлены все материалы из архивов монастыря, рассказывающие о знаменитом священнослужителе и иконописце. В яркой форме и в высоком качестве демонстрируются картины его знаменитой коллекции, которую он собирал как художник и реставратор.

Гости могут познакомиться с сотнями фактов биографии архимандрита Алипия, большим фото- и видеоархивом. Несомненный интерес представляет макет Псково-Печерского монастыря и фильм об отце Алипия, которые также можно посмотреть в рамках уникального события.

Экспозиция выставки, подготовленная Псково-Печерским монастырем, создана с использованием новейшего интерактивного оборудования.

Выставка разместилась в Печорах, по адресу ул.Международная, 3 (слева от входа в Святые врата обители), в здании монастырского музея, бывшей школы и бывшей гостиницы, в которой когда-то останавливалась на ночлег великая княгиня Елизавета Фёдоровна при посещении Псково-Печерского монастыря.

Экспозиция работает ежедневно с 10.00 до 17.00.

Материалы для экспозиции подготовило издательство Псковской епархии «Вольный странник».

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