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Первая литургия в строящемся храме в честь семьи Николая II в Дно пройдет 14 марта

Первая литургия в строящемся храме святых Царственных страстотерпцев в городе Дно состоится 14 марта, пишет местная газета «Дновец».

Фото: «Дновец»

15 марта православная церковь отмечает день обретения иконы Божией Матери «Державная». В этот же день произошло отречение от престола последнего русского императора Николая II.

14 марта в храме святых Царственных страстотерпцев в 23:00 начнётся первая ночная божественная литургия, а 15 марта в 9:00 состоится молебен с чтением канона перед образом Божией Матери «Державная». Ожидается приезд паломников.

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Напомним, новый храм Святых Царственных страстотерпцев, посвящённый императору Николаю II и его семье, с 2017 года строится недалеко от железнодорожного вокзала в Дно. Инициаторами строительства выступили местные жители. Изначально планировалась маленькая деревянная часовня, но по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение строить каменный храм.