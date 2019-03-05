Культура

Областная библиотека приглашает на лекцию об истории Библии

19 марта в 10.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на открытую лекцию искусствоведа Ольги Васильевой «Современные древности. Библия», которая пройдет в рамках дней православной книги на площадке проектного офиса «Команды 2018» (ул. Некрасова, 19). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Круг вопросов, которые будут рассмотрены: этимология слова «книга»; история Библии; основные переводы; состав и содержание Библии; история иллюстрирования содержания Библии; иллюстрированные Библии.

Лекция сопровождается иллюстрированным видеорядом и показом фильма И.В. Левочкина «Миниатюры рукописных книг XII-XX веков».

Все собравшиеся смогут ознакомиться с выставкой православных книг из фонда псковской областной библиотеки. Посетители увидят издания, которые содержат уникальный материал по иконографии; книги и альбомы, знакомящие с историей различных школ иконописи, их создателями: «Иконы России», монографию «Основы иконографии древнерусской живописи» Юрия Боброва; исследования, посвященные выдающимся мастерам икон и фресок – Феофану Греку и Андрею Рублеву; книги из серии «Русские писатели-классики и православие».

Вход свободный.