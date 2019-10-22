Культура

Ирина Голубева: Псков находится на пересечении интересов современного градостроительства и сохранения памятников культурного наследия

Работа в историческом поселении Псков находится в точке пересечения интересов современного градостроительства и сохранения памятников культурного наследия. Об этом сообщила искусствовед, ответственный секретарь Архсовета, зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По мнению Ирины Голубевой, архитекторам и тем, кто сохраняет памятники культурного наследия, нужно взаимодействовать. В настоящее время фактически идет переформатирование городской инфраструктуры. «Это хорошо, но нужно быть очень осторожным», - уверена спикер.

Ирина Голубева также подчеркнула, что «настоящее положение дел пугает»; проекты реконструкции улиц, в которых участвуют архитекторы, единичны.

Спикер напомнила ситуацию в Изборске, когда местные дороги делались по нормам автомобильных дорог. «В Изборске мы хлебнули горя. В результате получили резонанс от местных жителей, - пояснила Голубева. - На примере Изборска хочу сказать, нам не хочется такой же судьбы для центра Пскова».