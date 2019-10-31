Культура

Концерт к Дню казачьей культуры пройдет сегодня в псковском Доме офицеров

День казачьей культуры пройдет в Пскове сегодня, 30 ноября. Мероприятие состоится в 16.00 в Доме офицеров, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе региональной администрации.

В концертной программе зрителей ждут выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из Пскова и области, в репертуаре которых присутствует тема казачества. Более 70 артистов продемонстрируют концертные номера, среди которых прозвучат песни «Шел казак», «В лесу зеленом», плясовая песня Ставропольского края «Загорелась во поле калина» и другие.

Самобытные песни и танцы погрузят гостей в атмосферу казачьей культуры и традиций. В рамках концертной программы состоится знакомство с мастером декоративно-прикладного творчества, старейшиной псковского казачьего круга Юрием Андреевым. Перед началом концерта гармонист, исполнитель русского фольклора и старинных казачьих песен Андрей Ролецкий проведет игровой мастер-класс, посвященный казачьим играм и забавам.

Отметим, что впервые мероприятие из цикла встреч «Творчество без границ», посвященное теме казачества, пройдет не в стенах Центра народного творчества, а выйдет на большую сцену.

Организатором выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.