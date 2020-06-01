Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Нескучная самоизоляция
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
О коронавирусе и дистанционном мучении
рывок нацпроекта «культура»
Пушкинский фестиваль онлайн
Рейтингомер: о логике и справедливости
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Зрелище для плебеев
Недооцененный город
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Культура 01.06.2020 15:330 Пушкин во время чумы: Георгий Василевич рассказал, как в этом году пройдут Дни русской культуры 02.06.2020 08:230 Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020» 01.06.2020 22:460 Пушкинского «Евгения Онегина» чаще других книг слушают в аудиоформате поклонники поэзии 01.06.2020 19:590 О советских литераторах-именинниках — продолжателях традиций Пушкина вспоминают в музее-заповеднике «Михайловское» 01.06.2020 17:390 «Сказку о Салтане и Гвидоне» дарят в День защиты детей театр «Пушкинская школа» и музей-заповедник «Михайловское» 01.06.2020 17:000 В Псковской областной библиотеке стартовал проект «Книжный антинаркофест»
 
 
 
Самое популярное 28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 26.05.2020 13:4011 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

02.06.2020 08:23|ПсковКомментариев: 0

В этом году коронавирус не дал провести «Евровидение», вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»), лишённый соревновательного элемента. Однако энтузиасты провели несколько опросов и «всенародное голосование», чтобы выяснить, кто победил, пишет «Российская газета».

Форматы голосования были разные - где-то оно проходило во время трансляции шоу, где-то длилось в течение нескольких дней, сообщает «Экономика сегодня». Поэтому и результаты оказались разными. По одному из онлайн-опросов из 41 участника шоу «Европа зажигает огни» российская группа Little Big заняла только девятое место, а тройка лидеров выглядит так: Швейцария, Латвия, Армения.

Зрители из Австралии и Швейцарии присудили россиянам второе место, а первое отдали исландцам Daði og Gagnamagnið. Третье место в этом опросе заняла группа из Литвы The Roop. Первое место исландским музыкантам отдали и в Дании.

Теги: #конкурс #музыка #Евровидение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 298 человек
02.06.2020, 09:310 Пандус установят в здании администрации городского поселения «Пушкиногорье» после вмешательства прокуратуры 02.06.2020, 09:290 Заявление реготделения партии «Яблоко» по ситуации в Новоржеве и Пустошке 02.06.2020, 09:290 Из-за нарушения правил безопасности в Псковской области произошли три пожара 02.06.2020, 09:280 У 954 человек подтвержден коронавирус в Псковской области
02.06.2020, 09:230 Минобороны отобрало добровольцев для испытаний отечественной вакцины от коронавируса 02.06.2020, 09:120 На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние три года 02.06.2020, 09:011 Псковские турагенты начали продавать путевки к морю 02.06.2020, 08:580 В Псковской области убийце женщины и мужчины-инвалида могут дать пожизненный срок
02.06.2020, 08:520 Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня 02.06.2020, 08:500 Водитель ВАЗа сбил мотоциклиста в Великих Луках 02.06.2020, 08:400 Навести порядок в Крестах помогут власти Пскова 02.06.2020, 08:321 В России разрабатывают способ лечения коронавируса ультрафиолетом
02.06.2020, 08:230 Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020» 02.06.2020, 08:145 План по восстановлению доходов россиян разработало правительство 02.06.2020, 08:071 Турчак: Будущее страны зависит от того, какие условия мы создаем для детей 02.06.2020, 07:500 Выпускникам предрекли трудности с поиском работы из-за пандемии
02.06.2020, 07:340 Куда исчезли лекарства и бинты в ФАПе деревни Плессы, разберется псковская ФАС 02.06.2020, 07:202 В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое 02.06.2020, 07:050 Пропавшую в Кунье пенсионерку видели вблизи железной дороги 02.06.2020, 07:000 70 юных островичей получили подарки от Детского фонда
02.06.2020, 00:120 Что привезли московские медики в псковский COVID-центр. ВИДЕО 02.06.2020, 00:020 Ограничения для прогулок несовершеннолетних псковичей вернут, если начнутся массовые нарушения 01.06.2020, 23:530 36 пунктов проведения ЕГЭ будет организовано в Псковской области 01.06.2020, 23:340 Тунис откроет границы с 27 июня
01.06.2020, 23:140 Стоимость квадратного метра в псковских новостройках составила по итогам квартала чуть больше 38 тысяч рублей 01.06.2020, 22:570 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 01.06.2020, 22:460 Пушкинского «Евгения Онегина» чаще других книг слушают в аудиоформате поклонники поэзии 01.06.2020, 22:288 Без народной поддержки изменения в Конституцию не вступят в законную силу - Андрей Турчак
01.06.2020, 22:160 На этой неделе псковичи смогут увидеть лунное затмение 01.06.2020, 22:077 Реплика Донецкого: Карантин второй свежести 01.06.2020, 21:590 В Порховском районе завершились работы по устройству монолитной конструкции мостового перехода. ВИДЕО 01.06.2020, 21:420 Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» стартовал в регионе
01.06.2020, 21:370 Распространение большого баклана, редких грибов и насекомых изучат юные псковичи 01.06.2020, 21:200 Псковский МФЦ ведет прием документов на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет 01.06.2020, 21:190 День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным 01.06.2020, 21:140 Участниками онлайн-акции «Цветы жизни» стали более 150 жителей Пскова и области
01.06.2020, 21:070 Жителей Пушкинских Гор просят внести предложения по благоустройству общественных территорий 01.06.2020, 21:000 Движение автобусов по междугородным маршрутам возобновляется в Псковской области 01.06.2020, 20:520 За неделю самым частым видом ДТП в Псковской области стал наезд на препятствие 01.06.2020, 20:472 Возгорание рефрижератора для трупов в Петербурге не повредило тела
01.06.2020, 20:393 В Псковской области вырос оборот розничной торговли 01.06.2020, 20:201 Сбербанк разъясняет процедуру перечисления выплат господдержки семей с детьми 01.06.2020, 20:090 Псковичи смогут посетить ФНС с 15 июня по предварительной записи 01.06.2020, 19:590 О советских литераторах-именинниках — продолжателях традиций Пушкина вспоминают в музее-заповеднике «Михайловское»
01.06.2020, 19:450 На повороте на Родину затруднено движение из-за ДТП 01.06.2020, 19:400 ДТП произошло на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 01.06.2020, 19:390 176 кг продуктов передал фонд «Добрый город» в Опочку для семей с детьми 01.06.2020, 19:360 Коронавирус-праймериз, или Политика в нитриловых перчатках
01.06.2020, 19:260 Петр Алексеенко: Мы получили ответы на вопросы, которые озвучили администрации области 01.06.2020, 19:210 Изменился расчет периода предоставления сведений о доходах семей, получающих выплату из маткапитала 01.06.2020, 19:140 Детский омбудсмен попросила правительство о выплатах и за детей 16 и 17 лет 01.06.2020, 19:030 Кому анализы на коронавирус делают бесплатно, рассказали в комитете по здравоохранении Псковской области
01.06.2020, 18:341 Заканчивается срок подачи заявлений от налогоплательщиков на безвозмездную субсидию за апрель 2020 года 01.06.2020, 18:260 На территории СИЗО-1 установили аппарат видеосвязи 01.06.2020, 18:130 Псков отмечает День защиты детей в самоизоляции. ФОТО 01.06.2020, 18:060 Великолучанам рассказали об особенностях трудоустройства старшеклассников
01.06.2020, 18:000 Обеспечение сельских жителей чистой водой и лекарствами обсудили коммунисты с Михаилом Ведерниковым 01.06.2020, 17:580 До +20 градусов ожидается завтра в Псковской области 01.06.2020, 17:462 Сотрудники псковской «Мехуборки» о нюансах работы на мусоровозе, хитрых дворниках и человеке в контейнере 01.06.2020, 17:390 «Сказку о Салтане и Гвидоне» дарят в День защиты детей театр «Пушкинская школа» и музей-заповедник «Михайловское»
01.06.2020, 17:380 О правилах безопасного использования газа напоминают псковичам 01.06.2020, 17:321 Велодорожки и новая брусчатка появятся в сквере на Труда и Энтузиастов до конца года 01.06.2020, 17:210 Попытку ввоза 500 кг говядины в антисанитарных условиях пресекли псковские пограничники 01.06.2020, 17:210 Крупную партию немаркированной табачной продукции изъяли псковские полицейские
01.06.2020, 17:150 Псковские росгвардейцы поздравили сирот с Международным днем защиты детей 01.06.2020, 17:142 Михаил Ведерников: Благодаря введенным ограничениям главные герои в жизни каждого родителя находятся в безопасности 01.06.2020, 17:100 Детские лагеря в России могут открыть с 1 июля 01.06.2020, 17:000 В Псковской областной библиотеке стартовал проект «Книжный антинаркофест»
01.06.2020, 16:466 37 человек заболели COVID-19 в психоневрологическом интернате Дновского района 01.06.2020, 16:449 Путин назвал день голосования по Конституции РФ 01.06.2020, 16:401 Наталья Федорова приняла участие в митинге, посвященном началу летнего обучения в армии 01.06.2020, 16:379 49 рублей в день для безработного: хошь ешь - хошь гляди
01.06.2020, 16:334 Фракция «Справедливая Россия» в областном Собрании высоко оценила открытость власти 01.06.2020, 16:260 Эстония открыла въезд в страну 01.06.2020, 16:130 Из-за аварии в нескольких домах Пыталово отключат холодную воду 01.06.2020, 16:126 Парк «Россия — моя история» в Пскове рассчитывают достроить до конца года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.