Культура

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

В этом году коронавирус не дал провести «Евровидение», вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»), лишённый соревновательного элемента. Однако энтузиасты провели несколько опросов и «всенародное голосование», чтобы выяснить, кто победил, пишет «Российская газета».

Форматы голосования были разные - где-то оно проходило во время трансляции шоу, где-то длилось в течение нескольких дней, сообщает «Экономика сегодня». Поэтому и результаты оказались разными. По одному из онлайн-опросов из 41 участника шоу «Европа зажигает огни» российская группа Little Big заняла только девятое место, а тройка лидеров выглядит так: Швейцария, Латвия, Армения.

Зрители из Австралии и Швейцарии присудили россиянам второе место, а первое отдали исландцам Daði og Gagnamagnið. Третье место в этом опросе заняла группа из Литвы The Roop. Первое место исландским музыкантам отдали и в Дании.