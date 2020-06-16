Культура

Гран-при всероссийского музыкального конкурса завоевала псковичка

Преподаватель по классу аккордеона Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Юлия Кононова в составе инструментального дуэта с Дианой Гасановой (гитара) стала обладательницей Гран-при конкурса Improviso в номинации «Народные инструменты». Высокую оценку жюри дуэт получил в возрастной категории «Профессионалы от 25 лет и старше», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Весной творческий архив молодого талантливого педагога, концертной исполнительницы Юлии Кононовой пополнили еще две важные победы, одержанные ею в дуэте с Дианой Гасановой: 15 мая она стала лауреатом 1 степени IV международного музыкального конкурса имени Р. М. Глиэра (Москва), а 25 мая – получила высшую награду первого международного конкурса искусств Muzart (Вологда).