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Культура

Гран-при всероссийского музыкального конкурса завоевала псковичка

16.06.2020 15:22|ПсковКомментариев: 0

Преподаватель по классу аккордеона Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Юлия Кононова в составе инструментального дуэта с Дианой Гасановой (гитара) стала обладательницей Гран-при конкурса Improviso в номинации «Народные инструменты». Высокую оценку жюри дуэт получил в возрастной категории «Профессионалы от 25 лет и старше», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже. 

Весной творческий архив молодого талантливого педагога, концертной исполнительницы Юлии Кононовой пополнили еще две важные победы, одержанные ею в дуэте с Дианой Гасановой: 15 мая она стала лауреатом 1 степени IV международного музыкального конкурса имени Р. М. Глиэра (Москва), а 25 мая – получила высшую награду первого международного конкурса искусств Muzart (Вологда).

Теги: #конкурс #музыка #искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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