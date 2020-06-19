Культура

Электронный орган появится в псковском колледже искусств

Известный органист, руководитель благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», лауреат премии администрации Псковской области Денис Маханьков обратился к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой оказания содействия в приобретении учебного органа для Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Сегодня, 19 июня, глава региона провел личный прием граждан в режиме видеосвязи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Органные концерты пользуются огромным интересом у публики. Эта специальность сейчас очень востребована. Было бы очень здорово, если бы в колледже искусств осуществлялось преподавание органа. Выпускники, прошедшие курс органа, будут иметь огромное преимущество. Мы будем горды, если и наш город будет иметь возможность учить и использовать орган для концертов», - сказал Денис Маханьков.

Он отметил, что органная музыка всегда присутствует в масштабных музыкальных событиях. «Не каждый город в России имеет свой орган. Мы просим приобрести электронный орган. Электронный инструмент стоит в 50 раз дешевле, чем духовой, но нельзя сказать, что он хуже, это достойная замена очень дорогому духовому инструменту», - пояснил Денис Маханьков.

Музыкант добавил, что на покупку инструмента требуется сумма от миллиона рублей. По его словам, Псков очень выгодно расположен, и ученики смогут ездить на обучение и в Санкт-Петербургскую консерваторию. «Таким образом, Псковская область может стать колыбелью для органистов. У нас есть и исторический орган в Печорах, мы с 2014 года проводим там мастер-классы, концерты с участием солистов со всего мира», - обратил внимание Денис Маханьков.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова попросила главу региона поддержать инициативу. «Мы внимательно рассмотрели эту идею и предлагаем поддержать ее. Покупка органа может серьезно помочь в развитии исполнительского искусства. Современные программы обучения позволят нам проводить курс органа», - пояснила она.

«Давайте предусмотрим эти расходы в бюджете следующего года», - ответил Михаил Ведерников.