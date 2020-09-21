Культура

Самоиронии и чертовщины ждут от новой книги Романа Романова

Самоиронии и чертовщины ждет от новой книги Романа Романова заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов. Об этом он рассказал 22 сентября в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей на презентации новой книги члена Союза писателей.

«Роман Романов был большим приобретением для псковской писательской организации», - считает Андрей Бениаминов. Предыдущая книга, по его мнению, была специфической для читателя. «Мне как чиновнику было интересно», - сказал гость пресс-центра.

«Что я жду от других книг, я жду одновременного и глубокого внутреннего анализа, и юмора искрометного, и присущей только Роману Николаевичу иронии, самоиронии, жду чертовщины, которая у него регулярно проходит через все творчество. Хочу поздравить с новой книгой, для любого писателя это событие, новый этап в жизни», - сказал Андрей Бениаминов.