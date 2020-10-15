Культура

Что делать с памятниками-руинами в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», посвященной теме состояния зданий Пскова, являющихся объектами культурного наследия. Напомним, авторская программа Любови Кузнецовой выходит на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Широко известный факт, что в Псковской области около 5 тысяч памятников культурного наследия. Часть объектов имеют федеральный статус, но в большинстве своем - региональный. Именно культурное наследие называют достоянием Псковщины, аналогом нефти и газа. Об этом пишут почти во всех путеводителях для туристов.

Чиновники последние десятилетия информацию о количестве ОКН на душу населения сделали штампом. Но, по факту, за исключением нескольких десятков объектов культуры, объекты историко-культурного наследия с федеральным и региональным статусом «охраняется государством» представляют собой неблаговидное, порой удручающее зрелище. От части памятников архитектуры остались лишь фундаменты, в среде профессионалов их принято называть «мертвыми душами». Однако же и места, где они раньше существовали, являются пустырями, поскольку, несмотря на физическую утрату зданий, с мест их постройки статус памятника не снимается, а вместе со статусом накладывается масса ограничений и обременений.

И возникает парадоксальная ситуация: инвесторы и хотели бы облагородить, приспособить к современной жизни то или иное место, но в реальности выполнить все требования органов охраны крайне сложно и очень затратно. Вот и стоят заросшие бурьяном пустыри, рассыпающиеся от времени стены или полуразрушенные трущобы, и в них все еще живут люди, которым охранный статус памятника не позволяет привести свое жилище в порядок. И таких немало, даже в областном центре. Например, на улице Труда сразу несколько памятников регионального значения, которые находятся в ужасном состоянии. Инвесторы их не берут даже за бесплатно — слишком дорогая реставрация, городские власти ничего сделать не могут, а люди требуют привести территорию в порядок. Собственник этих зданий - федерация или регион - с ними тоже ничего не делают.

Недавно из уст главы администрации Пскова Александра Братчикова прозвучало предложение выводить руинированные здания из реестра памятников культуры регионального значения. Но реакция на это, вообщем-то, не новое предложение (эта инициатива впервые прозвучала около 15 лет назад) оказалась разной. Многие представители культурного сообщества опасаются, что, чуть только будет создан прецедент, мы потеряем даже те памятники, которые еще можно спасти и облагородить. Так что делать с памятниками-руинами? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Зияющая оконными проемами, заброшенная, заросшая бурьяном, разваливающаяся буквально от порыва ветра руина - дом на Труда, 7а - положительных эмоций не вызывает. А когда таких несколько десятков в центре города, жители требуют от муниципальных властей привести их в божеский вид или снести и построить новые, но инвесторы не готовы вкладывать деньги в бесчисленное число проектов, экспертиз, согласований и прочего — им проще построить новое здание и не связываться с кучей проблем. Глава администрации Пскова Александр Братчиков именно этими мотивами пояснил предложение изымать отдельные памятники из регионального реестра таковых.

Очень большая проблема, некая боль нашего города, потому что эти объекты являются памятниками архитектуры регионального значения, и их надо восстанавливать только в тех формах и объемах, которые были изначально, и из тех материалов, из которых они были построены. Если посчитать в инвестициях, получаются очень большие суммы, и бизнесу это неинтересно. Он не готов вкладывать столько денег в приведение здания к формату, который был изначально. Поэтому обсуждаем вопрос вывода этих объектов из реестра объектов культурного наследия. И с Вадимом Нэдиком (председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области - ред.) обсуждаем эти вопросы, потому что он тоже это понимает. Это не очень просто. Есть объекты, которые, безусловно, являются памятниками. Например, Кремль. Ну как его можно не сохранить? Или, например, дома на Труда, 4 и 7А - как мы их назовем памятниками? Очень сложно. Безусловно, их надо исключать из реестра объектов культурного наследия и создавать там инвестпроекты, которые позволили бы строить там красивые, симпатичные здания.

Однако же, если следовать предложению главы администрации Пскова, то из реестра памятников можно вывести и те объекты, которые можно спасти, восстановить их былую красоту и величие, сделать реальными достопримечательностями и областного центра, и региона в целом. Руководитель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в интервью нашей программе подчеркнул, что по стране прецедентов вывода объектов из реестров памятников регионального значения - единицы. Как правило, такая ситуация - это репутационный удар по органам власти того или иного субъекта. И в целом основная задача комитета по ОКН Псковской области - сохранять, а не лишать объекты-памятники охранного статуса, отмечает Вадим Нэдик.

Орган охраны не заинтересован в том, чтобы снимать с государственного учета объект культурного наследия. У нас задача как раз диаметрально противоположная - мы новые объекты культурного наследия выявляем и ставим на госучет, чтобы наше историко-культурное наследие сохранялось. Это вопрос не решается одним росчерком пера. Невозможно волевым решением подписать какой-то документ и повесить ответственность на себя. Даже больше скажу: в органах охраны эта тема очень негативная в буквальном смысле. Во всех регионах, где снимают памятники с учета, много негатива получают органы охраны, а, во-вторых, все причастные к этой процедуре. А процедура здесь одна - это результаты государственной историко-культурной экспертизы. И это вопросы, которые должны решаться экспертным сообществом. Если найдутся эксперты, которые готовы сделать такое экспертное заключение, что тот или иной объект не представляет никакой историко-культурной ценности... Может, это вообще техническая ошибка. Мы ведем мониторинг, делаем уже, наверное, десятую перепроверку, и есть объекты, по которым мы не можем найти никакого обоснования постановки на госучет именно с точки зрения историко-культурной ценности. А у нас под закон все очень просто подходит: 40 лет есть - все, ставим на учет, и подвергать это сомнению даже не в рамках наших полномочий. У нас не прописано в полномочиях снимать с учета.

Вадим Нэдик подчеркивает, что, если будет инициатива о выведении объектов ОКН из реестра памятников регионального значения, то она не должна иметь массовый характер - только индивидуальный, а решение - коллегиальным и основанном на экспертных заключениях.

Давно пора навести порядок в реестрах памятников федерального и регионального значения - комментирует вопрос зампредседателя регионального ВООПИиК, искусствовед Ирина Голубева. Она считает, что нужна региональная программа, с помощью которой необходимо было бы провести своего рода паспортизацию всех объектов, имеющих охранный статус. В Пскове, как минимум, 40 утраченных уже памятников, которые до сих пор числятся в реестре. Ирина Голубева навскидку назвала сразу несколько направлений работы.

В 2013 году мы делали выставку в Солодежне, и у нас был список полностью утраченных памятников. Здесь вопрос делится на несколько разделов. Речь может идти о полностью утраченных памятниках, на месте которых уже поставлены дома, и тут в списках надо наводить порядок. Это первое. Второе — нужно было бы пройти по всему городу и определиться с техническим состоянием и ценностными категориями этих зданий... Вообще-то нужна программа, которая будет направлена именно на эту категорию зданий, чтоб определиться, что у нас есть, в каком состоянии, что с этим делать и сколько для этого нужно денег. Потому что сейчас, в данный момент, когда ведется уже работа по составлению нового проекта зон охран по центру города, мы опять сталкиваемся с этим вопросом. Опять в планы заносятся здания, которые не существуют. Это настолько искажает ситуацию в городе! В том числе проектную ситуацию. И работать с этим в итоге будет просто невозможно. Получится нарушение законодательства из-за отсутствия понимания того, что у нас есть и чего у нас нет. Это мутная вода, в которой легко вводить в заблуждение как инвесторов, так и администрацию. И орган охраны, в том числе.

Руководитель компании «СевЗапИнвест» Николай Загоруй является одним из тех инвесторов, который вкладывает средства в восстановление памятников культуры. Среди профессионалов чуть ли не образцом реконструкции и приспособления под современные нужды считается комплекс Двора Подзноева в Пскове. На сегодняшний день Николай Загоруй занят аналогичным проектом - так называемой «Шпагаткой» на улице Леона Поземского. По его словам, работа по реставрации и реконструкции, помимо значительных средств, требует нервов, терпения и мудрости. При этом господдержки практически никакой. Николай Загоруй положительно относится к инициативе главы администрации Пскова.

Я за разумный подход к оценке объектов и за объективность их включения в реестр памятников федерального или областного уровня. Мы анализировали ситуацию, и есть ряд объектов, которые, на мой взгляд, не заслуживают внимания и не представляют никакой ценности - руины, неухоженные места, заброшенные собственником, городом и богом. А есть объекты, которые, такое ощущение, что включила в реестр какая-то группа людей в расчете получить на них государственные деньги. Хотя мы видим, что не так уж много государство дает денег на такие не знаковые объекты. Поэтому поддерживаю предложение Александра Братчикова, этим однозначно надо заниматься. Чтоб частный инвестор пришел на объект, он должен видеть перспективу его приспособления для бизнеса. При этом зачастую на объекты накладываются очень противоречивые охранные обязательства, и требования контролирующих органов ужесточаются. Так, за три года требования по линии Госпожнадзора ужесточались три раза. 10 лет назад мы вводили в эксплуатацию Двор Подзноева, и, хоть мы проходили все согласования и экспертизы, сегодня мы вынуждены нести дополнительные издержки, чтоб выполнить требования нормативных документов по пожарной безопасности.

Руководитель компании «Псковские реставрационные мастерские №1» Роман Александров не согласился бы выступить инвестором по реставрации или реконструкции объектов культурного наследия. Его компания в качестве подрядчика выполняла работы на объектах культурного наследия, и Роман Александров прекрасно осознает все обременения, связанные с ними, и как практик понимает ту инициативу, о которой заявил Александр Братчиков: то, что невозможно восстановить и сохранить, нужно изымать из реестра памятников. Но подход должен быть разумным и индивидуальным по каждому объекту, считает он.

С памятником работать вообще, конечно, сложно. Это специфическая работа. Но, в первую очередь, надо смотреть, что этот памятник из себя представляет и как может сложиться его дальнейшая судьба. И как он, стоя в руинах 25 лет, попал в реестр памятников - тоже вопрос. Так что, инициатива Братчикова совершенно правильная. Город преображается, хорошеет, и с такими объектами нужно что-то делать. Путь решения один: должен появиться собственник, который будет это здание эксплуатировать, и оно будет радовать и псковичей, и гостей города. Другое дело, что в изначальном виде объект бывает очень сложно восстановить. Да и нужно ли это делать — большой вопрос. К каждому объекту нужен индивидуальный подход.

Вопрос, что делать с утраченными памятниками регионального значения, обсуждался и на Общественном совете при комитете по ОКН. Его руководитель Наталья Савицкая с большой осторожностью подходит к вопросу исключения региональных памятников культурного наследия из соответствующего реестра. Такие решения, если иного пути нет, приниматься должны — этого требует жизнь, однако подход должен быть только коллегиальный и индивидуальный - изымать списком, так сказать «чохом» - значит потерять то, что еще можно сохранить, комментирует Наталья Савицкая.

Мы еще год назад обсуждали тему, насколько вообще количество соответствует реестру, и выявили проблему, что у нас очень много объектов уже не существующих, но они до сих пор числятся в реестре. С этого и началась наша тема, условно говоря, "мертвых душ". За это время мы обнаружили, в том числе, и памятники, которые разрушаются. Неоднозначна сейчас наша позиция. С одной стороны, мы понимаем, что город надо приводить в порядок, но к снятию объекта надо подходить очень индивидуально. Я знаю проблему дома на Труда, 4. На заседании общественного совета Александр Братчиков обозначил перед нами проблему, что с этим домом сложно - его ни продать, ни приспособить. Мне кажется, должна быть создана комиссия и сформировано общее мнение, чтоб грамотно решить этот вопрос. Изучая вопрос постановки объектов на учет, мы выяснили, что в 1998 году нашим областным Собранием было поставлено на учет очень большое количество объектов. Где-то 500 по Пскову и области. По области мы еще не смотрели, но в Пскове где-то 200 объектов были поставлены на учет одним разом, одним постановлением в 1998 году. Здесь, кам кажется, есть вопросы. Возможны какие-то несогласования и ошибки, может, технические. Мы бы хотели понять по каждому объекту, действительно ли это ценные здания, действительно ли их стоит сохранять. Но важно, чтобы этим занимались не только общественники, но и специалисты.

Такое единодушие наших респондентов в этом непростом вопросе сохранения объектов культурного наследия, как представляется, свидетельствует о действительно назревшей проблеме. За четверть века, когда государство подчас массово ставило на учет объекты с признаками памятников культурного наследия, но при этом не вкладывало ни рубля в их сохранение, реставрацию и приспособление, многие из этих объектов просто сгинули, иные - в самом что ни на есть плачевном состоянии. И из-за статуса памятника нередко возникает ситуация, как в той поговорке: сам не ам и другим не дам. В том смысле, что обременения не позволяют найти инвестора, который бы всерьез занялся зданием, его приспособлением к современной действительности. Предложение по изъятию некоторых памятников из реестра объектов культурного наследия регионального значения, будем надеяться, позволит решить точечные проблемы этого наболевшего вопроса. Именно точечные. Поскольку не хотелось бы, чтобы вместе с действительно безвозвратно утраченными де-факто памятниками мы потеряли те, которые еще можно спасти.