Что делать с памятниками-руинами в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», посвященной теме состояния зданий Пскова, являющихся объектами культурного наследия. Напомним, авторская программа Любови Кузнецовой выходит на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Широко известный факт, что в Псковской области около 5 тысяч памятников культурного наследия. Часть объектов имеют федеральный статус, но в большинстве своем - региональный. Именно культурное наследие называют достоянием Псковщины, аналогом нефти и газа. Об этом пишут почти во всех путеводителях для туристов.
Чиновники последние десятилетия информацию о количестве ОКН на душу населения сделали штампом. Но, по факту, за исключением нескольких десятков объектов культуры, объекты историко-культурного наследия с федеральным и региональным статусом «охраняется государством» представляют собой неблаговидное, порой удручающее зрелище. От части памятников архитектуры остались лишь фундаменты, в среде профессионалов их принято называть «мертвыми душами». Однако же и места, где они раньше существовали, являются пустырями, поскольку, несмотря на физическую утрату зданий, с мест их постройки статус памятника не снимается, а вместе со статусом накладывается масса ограничений и обременений.
И возникает парадоксальная ситуация: инвесторы и хотели бы облагородить, приспособить к современной жизни то или иное место, но в реальности выполнить все требования органов охраны крайне сложно и очень затратно. Вот и стоят заросшие бурьяном пустыри, рассыпающиеся от времени стены или полуразрушенные трущобы, и в них все еще живут люди, которым охранный статус памятника не позволяет привести свое жилище в порядок. И таких немало, даже в областном центре. Например, на улице Труда сразу несколько памятников регионального значения, которые находятся в ужасном состоянии. Инвесторы их не берут даже за бесплатно — слишком дорогая реставрация, городские власти ничего сделать не могут, а люди требуют привести территорию в порядок. Собственник этих зданий - федерация или регион - с ними тоже ничего не делают.
Недавно из уст главы администрации Пскова Александра Братчикова прозвучало предложение выводить руинированные здания из реестра памятников культуры регионального значения. Но реакция на это, вообщем-то, не новое предложение (эта инициатива впервые прозвучала около 15 лет назад) оказалась разной. Многие представители культурного сообщества опасаются, что, чуть только будет создан прецедент, мы потеряем даже те памятники, которые еще можно спасти и облагородить. Так что делать с памятниками-руинами? Обсудим тему в «Дневном дозоре».
Зияющая оконными проемами, заброшенная, заросшая бурьяном, разваливающаяся буквально от порыва ветра руина - дом на Труда, 7а - положительных эмоций не вызывает. А когда таких несколько десятков в центре города, жители требуют от муниципальных властей привести их в божеский вид или снести и построить новые, но инвесторы не готовы вкладывать деньги в бесчисленное число проектов, экспертиз, согласований и прочего — им проще построить новое здание и не связываться с кучей проблем. Глава администрации Пскова Александр Братчиков именно этими мотивами пояснил предложение изымать отдельные памятники из регионального реестра таковых.
Однако же, если следовать предложению главы администрации Пскова, то из реестра памятников можно вывести и те объекты, которые можно спасти, восстановить их былую красоту и величие, сделать реальными достопримечательностями и областного центра, и региона в целом. Руководитель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в интервью нашей программе подчеркнул, что по стране прецедентов вывода объектов из реестров памятников регионального значения - единицы. Как правило, такая ситуация - это репутационный удар по органам власти того или иного субъекта. И в целом основная задача комитета по ОКН Псковской области - сохранять, а не лишать объекты-памятники охранного статуса, отмечает Вадим Нэдик.
Вадим Нэдик подчеркивает, что, если будет инициатива о выведении объектов ОКН из реестра памятников регионального значения, то она не должна иметь массовый характер - только индивидуальный, а решение - коллегиальным и основанном на экспертных заключениях.
Давно пора навести порядок в реестрах памятников федерального и регионального значения - комментирует вопрос зампредседателя регионального ВООПИиК, искусствовед Ирина Голубева. Она считает, что нужна региональная программа, с помощью которой необходимо было бы провести своего рода паспортизацию всех объектов, имеющих охранный статус. В Пскове, как минимум, 40 утраченных уже памятников, которые до сих пор числятся в реестре. Ирина Голубева навскидку назвала сразу несколько направлений работы.
Руководитель компании «СевЗапИнвест» Николай Загоруй является одним из тех инвесторов, который вкладывает средства в восстановление памятников культуры. Среди профессионалов чуть ли не образцом реконструкции и приспособления под современные нужды считается комплекс Двора Подзноева в Пскове. На сегодняшний день Николай Загоруй занят аналогичным проектом - так называемой «Шпагаткой» на улице Леона Поземского. По его словам, работа по реставрации и реконструкции, помимо значительных средств, требует нервов, терпения и мудрости. При этом господдержки практически никакой. Николай Загоруй положительно относится к инициативе главы администрации Пскова.
Руководитель компании «Псковские реставрационные мастерские №1» Роман Александров не согласился бы выступить инвестором по реставрации или реконструкции объектов культурного наследия. Его компания в качестве подрядчика выполняла работы на объектах культурного наследия, и Роман Александров прекрасно осознает все обременения, связанные с ними, и как практик понимает ту инициативу, о которой заявил Александр Братчиков: то, что невозможно восстановить и сохранить, нужно изымать из реестра памятников. Но подход должен быть разумным и индивидуальным по каждому объекту, считает он.
Вопрос, что делать с утраченными памятниками регионального значения, обсуждался и на Общественном совете при комитете по ОКН. Его руководитель Наталья Савицкая с большой осторожностью подходит к вопросу исключения региональных памятников культурного наследия из соответствующего реестра. Такие решения, если иного пути нет, приниматься должны — этого требует жизнь, однако подход должен быть только коллегиальный и индивидуальный - изымать списком, так сказать «чохом» - значит потерять то, что еще можно сохранить, комментирует Наталья Савицкая.
Такое единодушие наших респондентов в этом непростом вопросе сохранения объектов культурного наследия, как представляется, свидетельствует о действительно назревшей проблеме. За четверть века, когда государство подчас массово ставило на учет объекты с признаками памятников культурного наследия, но при этом не вкладывало ни рубля в их сохранение, реставрацию и приспособление, многие из этих объектов просто сгинули, иные - в самом что ни на есть плачевном состоянии. И из-за статуса памятника нередко возникает ситуация, как в той поговорке: сам не ам и другим не дам. В том смысле, что обременения не позволяют найти инвестора, который бы всерьез занялся зданием, его приспособлением к современной действительности. Предложение по изъятию некоторых памятников из реестра объектов культурного наследия регионального значения, будем надеяться, позволит решить точечные проблемы этого наболевшего вопроса. Именно точечные. Поскольку не хотелось бы, чтобы вместе с действительно безвозвратно утраченными де-факто памятниками мы потеряли те, которые еще можно спасти.