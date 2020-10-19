Культура

Старинную усадьбу отремонтируют в Пскове

Городскую усадьбу XVII-XIX веков отремонтируют в Пскове (улица Карла Маркса, 3). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото из проектной документации

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Рабочим предстоит провести работы по внутренней отделке (в офисных помещениях №101-107), организации систем инженерного обеспечения (электроснабжения, пожарной безопасности) в помещении № 1005, а также отремонтировать кровлю над помещением № 1005.

Начальная (максимальная) цена контракта - 916 400 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 29 октября. Работы необходимо выполнить в течение 21 календарного дня с даты заключения контракта