Культура

Украсить фотографию в винтажном стиле и получить билет на выставку смогут гости Псковского музея

Большой праздник, посвящённый Дню любви, семьи и верности, состоится в Псковском музее-заповеднике 7 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, во Дворе Постникова пройдут сразу несколько акций, экскурсий, мастер-классов и программ.

Внутри палат с 12.00 до 16.00 пройдет акция «Сокровища из старого альбома». Родители с детьми смогут вместе украсить любимую семейную или свадебную фотографию в винтажном стиле и получить бесплатный билет на выставку фарфора «Сокровища из старого буфета». Добавим, что фото необходимо принести с собой в бумажном варианте.

Основные события развернутся во дворе купеческих палат. На музейной сцене для гостей выступит театра хореографических миниатюр «Молчаливые». Во время мероприятия будут работать бесплатные интерактивные площадки: «Семейный герб» и «П.С. Я люблю тебя». Также каждый сможет оставить своё доброе пожелание на лепестках ромашек для семей Псковской земли.

В 13:00 и 14:00 стартуют бесплатные экскурсии по музейному комплексу «О купеческом доме и не только». В 14:00 и 15:00 гости смогут посетить бесплатную интерактивную программу о колыбельных песнях, потешках и материнском фольклоре «Баю куколку мою».

С 13:00 по 16:00 пройдут мастер-классы: «Неразлучники», «Тёплый дом», «По платью видно, кто идет».

Запись и дополнительная информация по номеру: +78112292259. Также мероприятия ждут гостей главного здании музея.