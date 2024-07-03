Экономика

Налоговики назвали срок представления уведомления по авансовому платежу по ЕСХН за полугодие 2024 года

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает о необходимости своевременного представления уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по единому сельскохозяйственному налогу (далее - ЕСХН) за полугодие 2024 года.

Срок представления уведомления по авансовому платежу по ЕСХН за полугодие 2024 года установлен не позднее 25 июля.

Уведомление об исчисленных авансовых платежах по ЕСХН подается в налоговый орган по месту учета организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя. Форма документа утверждена приказом ФНС России от 2 ноября 2022 года № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление можно направить по:

телекоммуникационным каналам связи;

через сервисы «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»;

на бумаге лично;

или по почте.

При заполнении уведомления в отношении авансового платежа по ЕСХН за отчетный период полугодие 2024 года в поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» необходимо указать код «34/02».

Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу, исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания полугодия.

Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчетного периода. (п. 2 ст. 346.9 НК РФ).

Если последний день уплаты - нерабочий, выходной или нерабочий праздничный день, то заплатить налог необходимо не позднее следующего рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Срок уплаты авансового платежа за полугодие 2024 года установлен не позднее 29 июля 2024 года.

В помощь налогоплательщикам на официальном сайте ФНС России создана промостраница «Единый налоговый счет», которая содержит информацию о порядке заполнения и представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.