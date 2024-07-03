ЖКХ

Магистральные газопроводы-отводы для газификации строят в Пушкиногорскоом районе

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова с представителями подрядной организации «СтройПроектСервис» посетили территории, на которых проходит строительство магистральных газопроводов-отводов для газификации нашего района. Об этом Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На объекте более 100 человек, которые заканчивают этап сварки стыков труб. На расстоянии 14 километров произведена раскладка трубы - общий объём составляет 18 километров.

«Большая часть этого этапа работ выполнена. На данном этапе приступили к разработке траншеи, в которые будут укладываться трубы. Проект масштабный, каждый этап работ очень пристально проверяется соответствующими службами. В настоящее время работы идут по графику», – рассказала Оксана Филиппова.