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Правительство предложило поднять налоговый вычет за сдачу ГТО до 18 тыс. рублей

Правительство России внесло в Государственную думу поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, среди которых есть предложение увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО до 18 тыс. рублей. Об этом 3 июля сообщили в Минфине РФ.

«Уточнения в части налога на доходы физический лиц (НДФЛ): <…> увеличение до 18 тыс. рублей налогового вычета за сдачу нормативов ГТО», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Также среди поправок по НДФЛ предлагается выравнять налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и работы с ценными бумагами — ставка НДФЛ в обоих случаях должна быть установлена на уровне не выше 15%. Кроме того, для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний (КИК) устанавливается фиксированная сумма НДФЛ в размере 25 млн рублей, пишут «Известия».

Также в проекте поправок предлагается освободить плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходами до 60 млн рублей от налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе и при реализации подакцизных товаров.