Общество

Мясо с картошкой – угроза для пожилых людей, заявил эксперт

Людям зрелого и пожилого возраста стоит пересмотреть свое меню в сторону исключения из него некоторых сочетаний продуктов. Этого требует организм, с годами более избирательный, особенно в отношении тяжелой пищи. Одним из наименее желательных сочетаний можно назвать мясо с картошкой, рассказала ИА RuNews24.ru врач-диетолог, нутрициолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Причина в том, что в блюде присутствует тяжелая белковая пища в виде мяса, а в гарнире - крахмалистая углеводная «бомба».

Даже не всякий молодой желудок способен справиться с такой нагрузкой, особенно, если оба продукта – жареные. А с возрастом у людей снижается производительность ферментных систем. Всасывание питательных веществ затрудняется, поэтому вместо приятного насыщения тяжесть в желудке гарантирована.

«Если без мяса никак не обойтись, пусть лучше оно будет вареным. А вот от картофеля лучше отказаться вообще: адекватной и хорошо насыщающей заменой ему и в гарнире, и как самостоятельное блюдо станут тушеные овощи или злак киноа», - рассказала Марият Мухина.

Состав некоторых десертов также следует пересмотреть, посоветовала врач. Вот, например, любимый многими молочный коктейль с бананом, взбитый в домашнем миксере. Сочетание не очень желательное. Если просто неторопливо пережевывать банан, то на момент попадания в желудок он уже практически расщеплен благодаря участию ферментами слюны.

А вот измельченный банан, взбитый с молоком, превращается в слизь, которая может затруднить перистальтику желудочно-кишечного тракта. По той же самой причине не рекомендуется выбирать традиционный американский завтрак, в составе которого обязательно есть кофе с молоком и апельсиновый сок.

Такое соседство напитков в желудке снижает активность ферментов, которые отвечают за расщепление углеводов, особенно если перед этим была съедена каша из того же американского меню. Итогом станет плохое усвоение углеводов и дискомфорт в животе.

Наконец, еще один нежелательный тандем для организма - сочетание растительных и молочных жиров. Этот «коктейль» ухудшает переваривание и всасывание белка. Примером может служить жирное мясо с ореховым салатом на растительном масле и сырная тарелка, резюмировала эксперт.