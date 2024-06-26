Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
достижения фермеров
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
вакансий хоть отбавляй
творог правда и мифы
выход есть профилактика суицида
карта отдыха и туризма
ENERGY кешбэк-игра
экзотика агротуризм
шоу каскадеров
Магия слов и музыки
ковать кадры пока горячо
оксана филиппова интервью
Кабельный потенциал
вкусное Пушкиногорье
на пороге перезагрузки
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 03.07.2024 20:200 В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики 03.07.2024 19:400 В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки 03.07.2024 17:120 Роструд рассказал о правилах работы в жару 03.07.2024 16:000 Регионы смогут сами определять особенности электронного голосования на местных выборах 03.07.2024 12:420 Спортшколе пришлось выплатить компенсацию пострадавшей 5-летней ученице
 
 
 
Самое популярное 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 28.06.2024 13:576 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 28.06.2024 12:2910 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 01.07.2024 14:109 Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области назначена Ксения Григорьева 30.06.2024 10:411 Фотофакт: новые проделки ошапурков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки

03.07.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является опекунами либо попечителями ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и первый зампред комитета Ирина Панькина, а также глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект при условии учета замечаний.

«Часть 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после слов "четырнадцати лет," дополнить словами "мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимися единственным родителем, лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида», - сказано в проекте закона.

Соавтор законопроекта, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев рассказал, что сейчас по закону, если у матери есть ребенок до 14 лет, то ее нельзя арестовать за административные правонарушения. Однако если нарушение совершает отец-одиночка, то арестовать его можно, и ребенок остается без единственного родителя, что является несправедливым, добавил парламентарий, пишет РИА Новости.

Панькина, в свою очередь, подчеркнула, что если обратиться к Уголовному кодексу РФ и вопросам отбывания наказания, уголовный закон содержит норму об отсрочке отбывания наказания не только для женщин, имеющих детей до 14 лет, (и ряду других категорий), но и для отцов, являющихся единственным родителем такого ребенка.

«Административный арест – это вид наказания, который связан с изоляцией от общества, и его применение к одиноким отцам в равной степени с матерями влечет оставление ребенка без присмотра и заботы. Из этого следует, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей», - сообщила парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете развитие туризма и сферы отдыха в Псковской области?
В опросе приняло участие 97 человек
03.07.2024, 20:200 В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики 03.07.2024, 20:080 Усвятскому району присвоили звание «Край партизанской славы» 03.07.2024, 20:000 Летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» проведут в Детском парке Пскова 03.07.2024, 19:400 В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки
03.07.2024, 19:250 Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником 03.07.2024, 19:200 Будущим псковским мамам рассказали о правильной установке автокресел 03.07.2024, 19:190 Петербуржец заключен под стражу по подозрению в убийстве на территории Дновского района 03.07.2024, 19:130 Мужчина умер на площади Коммуны в Невеле
03.07.2024, 19:070 О недовольстве молодежи благоустройством Пскова и качеством образования заявили в ЛДПР 03.07.2024, 19:000 Воспитанники псковского «Зубренка» завершили двухнедельные тренировки 03.07.2024, 18:400 Правительство предложило поднять налоговый вычет за сдачу ГТО до 18 тыс. рублей 03.07.2024, 18:371 11 населенных пунктов Псковского района остаются без света
03.07.2024, 18:280 Русалочьи сказки ждут гостей «Михайловского» в ночь на Ивана Купалу 03.07.2024, 18:220 Псковские педагоги принимают участие в форуме классных руководителей в Петербурге 03.07.2024, 18:200 Еще один фасад жилого дома отремонтировали в Великих Луках 03.07.2024, 18:110 Детский омбудсмен посетила псковский следственный изолятор
03.07.2024, 18:000 Почти 300 льготников обеспечили путевками на санаторно-курортное лечение в Псковской области 03.07.2024, 17:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 июля 03.07.2024, 17:500 Жители Псковской области могут принять участие в программе «Классная страна» 03.07.2024, 17:410 Налоговики приглашают псковичей на бесплатные обучающие вебинары
03.07.2024, 17:300 Украсить фотографию в винтажном стиле и получить билет на выставку смогут гости Псковского музея 03.07.2024, 17:200 Первый кастинг проекта «Битва талантов» пройдет в Пскове 7 июля 03.07.2024, 17:170 УФАС проводит проверку в отношении «Экор.Ос» в связи с уведомлением о приостановке приемки ТКО на порховском полигоне 03.07.2024, 17:120 Роструд рассказал о правилах работы в жару
03.07.2024, 17:000 Александр Котов оценил ход капремонта Плюсской школы 03.07.2024, 17:000 Онлайн-брифинг о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский». ВИДЕО 03.07.2024, 16:580 Первое заседание Общественного совета по молодежной политике прошло в псковском Доме молодежи 03.07.2024, 16:560 Великолучанина наказали за вождение автомобиля без прав под наркотическими веществами
03.07.2024, 16:530 Мошенники втерлись в доверие к жителям Псковской области и завладели почти миллионом рублей 03.07.2024, 16:520 Жителя Печор обязали построить забор вокруг хозяйства со свиньями 03.07.2024, 16:470 Кто сможет посетить фестиваль «Довмонт Псковский» бесплатно, рассказал организатор 03.07.2024, 16:390 Псковская молодежь примет участие в белорусско-российском палаточном лагере «Курган»
03.07.2024, 16:370 Отца малолетних детей в Великих Луках отправили в колонию за серию краж 03.07.2024, 16:300 Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится при любой погоде - организатор 03.07.2024, 16:290 За первый месяц марафона «Сила России» в спортшколе «Мастер» прошло более 50 тренировок 03.07.2024, 16:240 Невельчанин предстанет перед судом за смертельное избиение сожительницы
03.07.2024, 16:230 Фестиваль «Довмонт Псковский» в этом году посвятят исключительно XIII веку 03.07.2024, 16:190 Исполняющую обязанности старшей медсестры в Великих Луках обвинили в мошенничестве 03.07.2024, 16:170 О перезагрузке системы управления неэффективной особой экономической зоной заявили в Минэкономики 03.07.2024, 16:131 Современное поколение не должно предавать забвению личность князя Довмонта, заявили в Молодежном центре
03.07.2024, 16:072 До миллиона рублей предложено увеличить штраф за непроведение борьбы с борщевиком 03.07.2024, 16:040 Фестиваль «Довмонт Псковский» поможет сохранить историческую память – член совета реготделения РВИО 03.07.2024, 16:000 Регионы смогут сами определять особенности электронного голосования на местных выборах 03.07.2024, 15:550 Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии. ВИДЕО
03.07.2024, 15:480 Жители многоэтажек в Родине хотят сменить управляющую компанию 03.07.2024, 15:430 Камеру фотовидеофиксации могут установить на перекресток Рижского проспекта и Юбилейной в Пскове 03.07.2024, 15:391 Крепость из сена вновь соорудят на фестивале «Довмонт Псковский» 03.07.2024, 15:321 «Беседка»: Являются ли гражданские права и свободы важными ценностями для россиян? ВИДЕО
03.07.2024, 15:281 Лидер клуба «Орден»: «Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции в областном центре 03.07.2024, 15:120 МТС вошла в топ-5 крупнейших ИТ-компаний России 03.07.2024, 15:070 Искусственные дорожные неровности установят в Корытово 03.07.2024, 14:570 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский»
03.07.2024, 14:460 Гастроли Русского драматического театра Удмуртии пройдут в Пскове в октябре 03.07.2024, 14:301 Михаил Иванов: Некоторые документы у кандидатов собирать излишне 03.07.2024, 14:150 «Новые люди» примут участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области 03.07.2024, 14:000 Светофор на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской переведут в круглосуточный режим
03.07.2024, 13:520 Александр Котов: Работа автоинспекторов сопряжена с огромной ответственностью за жизнь людей 03.07.2024, 13:412 Игорь Сопов: Для избирательной системы все партии равны 03.07.2024, 13:320 Псков станет городом-участником автопробега «Дороги славы — наша история» 03.07.2024, 13:170 МегаФон подтвердил свой кредитный рейтинг дважды
03.07.2024, 13:162 Правонарушений при проведении митингов в Псковской области становится меньше - Дмитрий Шахов 03.07.2024, 13:050 Смерчи могут образоваться в Псковской области 4 июля 03.07.2024, 13:011 Начинается видеотрансляция круглого стола о муниципальных выборах-2024 и малых партиях 03.07.2024, 12:550 Почти 12,5 тысяч детей отдохнут летом в оздоровительных лагерях в Псковской области
03.07.2024, 12:460 Почти каждый третий житель Псковской области учится для того, чтобы сменить профессию 03.07.2024, 12:420 Спортшколе пришлось выплатить компенсацию пострадавшей 5-летней ученице 03.07.2024, 12:327 Мусорный кризис онлайн 03.07.2024, 12:310 Фестивалю «Довмонт Псковский» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН
03.07.2024, 12:190 Особый противопожарный режим отменили в Куньинском районе 03.07.2024, 12:090 «Единая Россия» создала совет первичных отделений партии 03.07.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Шаховым 03.07.2024, 12:020 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 июля
03.07.2024, 11:530 Работу особой экономической зоны «Моглино» обсудят в ходе парламентского часа на сессии Собрания 11 июля 03.07.2024, 11:500 В Пскове женщины чаще верят в возможность дружбы с противоположным полом 03.07.2024, 11:470 Двух великолукских стоматологов привлекли к ответственности за навязывание услуг 03.07.2024, 11:340 Пскович украл из магазина набор ножей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru