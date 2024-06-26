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В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является опекунами либо попечителями ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и первый зампред комитета Ирина Панькина, а также глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект при условии учета замечаний.

«Часть 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после слов "четырнадцати лет," дополнить словами "мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимися единственным родителем, лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида», - сказано в проекте закона.

Соавтор законопроекта, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев рассказал, что сейчас по закону, если у матери есть ребенок до 14 лет, то ее нельзя арестовать за административные правонарушения. Однако если нарушение совершает отец-одиночка, то арестовать его можно, и ребенок остается без единственного родителя, что является несправедливым, добавил парламентарий, пишет РИА Новости.

Панькина, в свою очередь, подчеркнула, что если обратиться к Уголовному кодексу РФ и вопросам отбывания наказания, уголовный закон содержит норму об отсрочке отбывания наказания не только для женщин, имеющих детей до 14 лет, (и ряду других категорий), но и для отцов, являющихся единственным родителем такого ребенка.

«Административный арест – это вид наказания, который связан с изоляцией от общества, и его применение к одиноким отцам в равной степени с матерями влечет оставление ребенка без присмотра и заботы. Из этого следует, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей», - сообщила парламентарий.