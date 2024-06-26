В России и мире

В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики

Полиция Эквадора обнаружила более 3 тонн гидрохлорида кокаина на сумму свыше 6 миллионов долларов в партии бананов, направлявшихся в Россию, говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов.

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Партия наркотиков была изъята в ходе операции, проводившейся в порту в провинции Эль-Оро 1 июля.

«Был произведен тотальный досмотр контейнера с бананами на экспорт, направлявшегося в Россию ... После соответствующей проверки ... среди продукции было обнаружено 3190 брикетов, в которых содержалось белесое вещество, которое ... дало положительный результат на гидрохлорид кокаина», - говорится в релизе.

Общий вес партии наркотиков составил 3,1 тонны, на черном рынке ее стоимость оценивается в 6,3 миллиона долларов, пишет РИА Новости. При этом отмечается, что по прибытию в место назначения стоимость могла возрасти до 254 миллионов долларов.