Общество

11 населенных пунктов Псковского района остаются без света

Работы по восстановлению электроснабжения в Псковском районе продолжаются. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«В нашем муниципалитете без света остаются еще 11 населенных пунктов», - рассказала Наталья Федорова.

Работы по восстановлению продолжаются всеми имеющимися бригадами РЭС, а также прибывшими на помощь специалистами из Карелии.

Сообщить об отключениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220. Информацию также можно сообщить в администрацию района по телефону ЕДДС Псковского района 8 (8112) 29-31-13.