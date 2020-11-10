Культура

Лучшего в православной живописи определили среди заключенных в Псковской области

Осужденные исправительных учреждений Псковской области приняли участие в региональном этапе конкурса православной живописи «Явление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФСИН России.

Творческое состязание проводилось в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением», и было посвящено теме Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Конкурс живописи проводился в трех номинациях: «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника», «Купола - как символ православной церкви» и «Религия в жизни осужденных». На конкурс представили 5 творческих работ осужденных из разных исправительных колоний.

Конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители Русской Православной церкви и УФСИН России по Псковской области, предстояло определить лучшие живописные произведения. При оценке учитывался способ и техника написания. В итоге первое место заняла работа осужденного из колонии общего режима №2 (деревня Крюки Островского района), второе место - участника из исправительного учреждения №6 (поселок Сосновый Бор Себежского района), третье - осужденного из ИК-4 (село Середка Псковского района).

Лучшую картину направят в Москву для последующей оценки на втором, основном этапе смотра.