Культура

Рэпер-африканец из Острова просит поддержать его в музыкальном конкурсе

Рэп-исполнитель T-RAPZ (настоящее имя Эммануэль Асамоах), который сейчас, по его словам, проживает в Острове, стал участником музыкального конкурса «Рэп завод» и просит поддержать его голосами в социальной сети ВКонтакте.



Фото: группа T-RAPZ OFFICIAL, ВКонтакте

Эммануэлю 24 года, он родом из Аккры (Гана). Долгое время жил в Петербурге, но затем перебрался в Псковскую область. По его признанию, он давно занимается музыкой и 14 лет увлекается битами.

Недавно T-RAPZ выпустил полноценный альбом Lucky Flame.

«Рэп завод» международный интерактивный хип-хоп проект, основанный в 2016 году. Проект направлен на выявление талантливых исполнителей, утверждают его авторы.

Поддержать рэпера можно здесь - vk.com/wall-97698628_42359.