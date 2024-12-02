Экономика

Инфляция в России поднимется до 9% к концу года

По оценкам пяти из восьми опрошенных экспертов и участников рынка, к концу 2024 года инфляция может достичь 9% годовых.

Двое аналитиков предполагают рост в диапазоне 8,5–9%, ещё один — 9–10%.

По ноябрьскому прогнозу Центрального банка, инфляция на конец года ожидалась на уровне 8–8,5%. Эксперты ухудшили ожидания из-за ослабления рубля. В последнюю неделю ноября его курс по отношению к доллару на рынке Forex резко снизился — до 114 рублей.

Ослабление рубля влияет на рост цен по нескольким причинам. В частности, оно способствует росту инфляционных ожиданий населения. Люди стараются быстрее потратить средства на потребление, пока цены на товары не выросли ещё больше, как отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Цены на импортные товары и услуги на внутреннем рынке определяются спросом и предложением. Если платёжеспособный спрос недостаточен, он не сможет поглотить импортный товар по более высоким ценам. В этом случае импортёру придётся продавать товар по прежней стоимости, а снижение курса рубля приведёт к уменьшению прибыли импортёра, как пояснил директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков, пишут «Известия».

Ослабление рубля в конце ноября может привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Центрального банка, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её мнению, совет директоров регулятора на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 23% годовых.