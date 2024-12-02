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Пасмурный декабрь с частыми осадками ожидается в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в декабре составит от -2,4 до 3,3 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 39 до 61 мм, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В декабре Псковская область преимущественно будет находиться под влиянием атлантических циклонов, что обусловит преимущественно пасмурную погоду с частыми осадками. Температурный фон в первой и третьей декадах ожидается выше климатической нормы, во второй декаде – ниже нормы.

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Среднемесячная температура воздуха ожидается на выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 100-140% от климатической нормы.

«Большую часть месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах -2…+3 гр.С. Ночные температуры ожидаются в пределах 0…-5 гр.С, с понижением в отдельные ночи до -6…-8 гр.С. В середине месяца прогнозируется волна холода, ночные температуры понизятся до -6…11 гр.С, в отдельные ночи морозы достигнут -12...-17 гр.С. Дневные температуры в этот период -1…-6 гр.С», – рассказали в МЧС.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.