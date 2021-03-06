Культура

«Михайловское» и московский Институт русского языка приглашают на вебинар о «семейственных преданиях» Пушкина

Завтра, 11 марта, жители Псковской области смогут стать участниками вебинара «Семейственные предания» в сюжетной системе «Арапа Петра Великого». Это занятие в рамках online-проекта «А.С. Пушкин и феномен русской классики» проведут московский Государственный институт русского языка имени Пушкина и Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Энгель Насибулин. Петр I и Ибрагим у боярина (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в качестве лектора перед интернет-пользователями выступит Любовь Козмина - хранитель мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское», кандидат филологических наук, автор ряда книг и публикаций как о предках Пушкина, так и о жизни и творчестве самого поэта. Планируется, что речь на встрече пойдёт о том, как сопрягаются историческая правда и художественный вымысел в неоконченном романе о царском арапе. Ведь не секрет, что и по сей день этот текст - один из первых опытов Пушкина в области исторической прозы - остается загадкой для исследователей. И неизменно, историков и теоретиков литературы - отмечает Любовь Козмина - привлекает «…тот личный автобиографический интерес к «истории дома», который Александр Сергеевич так высоко ценил у Вальтера Скотта, и тот факт, что поэт, обратившись к Петровской эпохе, вывел на литературную сцену экзотическую фигуру своего прадеда, вошедшего в наше читательское сознание под именем Ибрагима Ганнибала».

Начнется вебинар 11 марта в 16.00 по московскому времени. Для того чтобы стать его участником, достаточно просто зарегистрироваться на портале «Образование на русском» (гиперссылка: https://webinar.pushkininstitute.ru/webinars.php). Организаторы проекта особо отмечают, что по желанию (по запросу) после можно будет получить и электронный сертификат Института Пушкина.

Напомним, что Пушкинский заповедник и Институт русского языка давно и плодотворно сотрудничают, в том числе — и в online-проекте «А.С. Пушкин и феномен русской классики». Только в прошлом, 2020 году музейщики из «Михайловского» провели несколько вебинаров из этого цикла. Речь шла о Святогорском монастыре, каким он предстаёт в исторических летописях, в том числе и в «летописи» Пушкинского Заповедника; об истории музея-усадьбы «Петровское»; о проекте «Хлебное место» - победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». А уже в феврале нынешнего года учёный секретарь «Михайловского» рассказал слушателям портала обо всех дуэлях Пушкина, в частности, и, шире, об истории поединков в России в XVIII-XIX веках.

В музее особо отметили, что, несмотря на довольно «академическое» название курса, каждая встреча в его рамках оказывается живой и интересной. Во многом это происходит и благодаря уникальной слушательской аудитории, которая собирается в интернет-пространстве: преподаватели-русисты и студенты, увлечённые русской культурой из многих и многих стран мира, а также все, кому интересна история нашего Отечества в самых разнообразных ее проявлениях.