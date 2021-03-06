Культура

Выставка матрешек открылась в Пскове

Выставка работ псковского экскурсовода Ольги Гусевой «Матрешкины сказки» и выставка плакатов «Буква - инструмент поэта» открылись в Псковской областной научной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Каждая матрешка, выполненная Ольгой Гусевой, имеет индивидуальный образ и свое «выражение лица». Матрешки мастера находятся в частных коллекциях и музеях. Псковский экскурсовод участвует в выставках и ремесленных ярмарках на территории России и за рубежом.

Посетители выставки матрешек также могут познакомиться с плакатами на тему «Буква - инструмент поэта». Акция частично посвящена писателю Юрию Тынянову. На плакатах изображены небольшие иллюстрации к его романам - в частности, к неоконченному «Пушкину» и «Кюхле».

Плакаты выполнили студенты ПсковГУ, областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова, Резекненской Академии технологий и Витебского государственного технологического университета. Некоторые работы завоевали призы на Международном псковском дизайн-фестивале.