Культура

«Голоса эпохи» прозвучат в Пскове в рамках проекта «Большие гастроли»

«Большие гастроли» Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной состоятся 25 апреля в Пскове, в зале Дома офицеров. Концерт организован ФГБУК «Росконцерт» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в МБУК «Дом офицеров».

В масштабную программу «Большие гастроли» с 2021 года включен федеральный проект «Мы – Россия», в рамках которого Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной представит концертную программу «Голоса эпохи» (6+).

Программа «Голоса эпохи» представит музыкальные портреты легендарных артистов, композиторов и поэтов XX века, в которую вошли произведения Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой, Евгения Мартынова, Евгения Птичкина, Виктора Гридина, Веры Городовской, Алексея Архиповского, и песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Валентины Толкуновой, Майи Кристалинской, Анны Герман и Людмилы Гурченко.

Солистка – победитель Международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» Ирина Крутова.

Продолжительность концерта в двух отделениях - 1 час 45 минут.