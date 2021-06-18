Культура

Студенты Псковского колледжа искусств написали сочинения к Дню памяти и скорби

Конкурс сочинений ко Дню памяти и скорби состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. В нем приняли участие студенты 1 и 2 курсов музыкального отделения и отделения культуры и искусств колледжа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, лучшими сочинениями признаны работы «Мой дом не обошла война» студентки первого курса специализации «Театральное творчество» Алины Сербенчук и «Без срока давности» студентки второго курса специальности «Декоративно-прикладное искусство» и народные промыслы» Ольги Зининой.

Добавим, что внутриколледжный конкурс ко Дню памяти и скорби прошел в рамках Всероссийского конкурса студенческих сочинений «Без срока давности».