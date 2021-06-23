Более полумиллиона рублей направят на военно-историческую реконструкцию в Островском районе

Более полумиллиона рублей направят на организацию и проведение военно-исторической реконструкции, посвященной 76-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в деревне Холматка Островского района — на территории «Линии Сталина». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
План проведения семичасового мероприятия:
Реконструкция, согласно требованиям, должна состоятся до 1 октября.
В военно-исторической реконструкции будут задействованы следующие макеты военной техники и вооружения:
В реконструкции должны быть предусмотрены и соответствующим образом обеспечены коллективные атаки и отступления (не менее 3 сцен), рукопашные схватки (не менее 5 сцен), не боевые действия (например, перенос раненых санитарами, работа военного фоторепортера).
К реконструкции, согласно документации, нужно привлечь представителей военно-исторических, военно-патриотических и общественных организаций в количестве не менее 100 человек (из расчета примерно 50х50 - РККА, вермахт) в исторических костюмах, аутентичных реконструируемой эпохе. Также необходимо обеспечить «общее количество участников мероприятия не менее 3000 человек».
Начальная (максимальная) цена контракта- 525 тысяч рублей. Источник финансирования — областной бюджет.