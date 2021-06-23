Культура

Более полумиллиона рублей направят на военно-историческую реконструкцию в Островском районе

Более полумиллиона рублей направят на организацию и проведение военно-исторической реконструкции, посвященной 76-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в деревне Холматка Островского района — на территории «Линии Сталина». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

План проведения семичасового мероприятия:

прибытие эвакуаторов с техникой за 3,5 часа до начала мероприятия;

прибытие строевого состава участников не позднее чем за 3 часа до начала мероприятия;

построение, инструктаж по технике безопасности, подготовка пиротехнических эффектов (1 час);

торжественная часть (митинг 15 минут);

проведение реконструкции (45 минут);

интерактивное общение зрителей и участников в течение 1 часа после реконструкции;

очистка площадки, убытие участников и техники после проведения мероприятия (2 часа).

Реконструкция, согласно требованиям, должна состоятся до 1 октября.

В военно-исторической реконструкции будут задействованы следующие макеты военной техники и вооружения:

советский легкий танка Т-60 (или эквивалент по согласованию);

советский легкий бронеавтомобиля БА-64 (или эквивалент по согласованию);

тяжелый пулеметный радийный бронеавтомобиль Sd.Kfz.231 (6-Rad) (или эквивалент по согласованию) войск противника и его союзников;

82-мм миномет БМ-37;

станковый пулемет Максима.

В реконструкции должны быть предусмотрены и соответствующим образом обеспечены коллективные атаки и отступления (не менее 3 сцен), рукопашные схватки (не менее 5 сцен), не боевые действия (например, перенос раненых санитарами, работа военного фоторепортера).

К реконструкции, согласно документации, нужно привлечь представителей военно-исторических, военно-патриотических и общественных организаций в количестве не менее 100 человек (из расчета примерно 50х50 - РККА, вермахт) в исторических костюмах, аутентичных реконструируемой эпохе. Также необходимо обеспечить «общее количество участников мероприятия не менее 3000 человек».

Начальная (максимальная) цена контракта- 525 тысяч рублей. Источник финансирования — областной бюджет.