Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
Миллион для доктора
«Зенча» идем на завод
в отпуск при параде
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
Жизнь в «Сказке»
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Сколько стоит Прыжок с моста
 
 
 
ещё Культура 19.07.2021 11:023 В уникальном храме XV века на Псковщине вновь прекращены реставрационные работы 20.07.2021 17:090 Археологическому центру Псковской области присудили премию за исследования 20.07.2021 16:340 В детскую музыкальную школу №2 в Пскове поступила новая мебель 20.07.2021 14:241 В День города в Пскове пройдет бесплатный концерт виолончельной музыки 20.07.2021 10:530 Началась подготовка проектной документации по итогам изысканий в пещерах Псково-Печерского монастыря 19.07.2021 22:400 В «Лофте» рассказали, как попасть на кинофестиваль «Западные ворота»
 
 
 
Самое популярное 16.07.2021 11:5636 Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля 14.07.2021 11:3010 Опубликован график подвоза питьевой воды в Пскове 17 июля 15.07.2021 12:2718 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП 18.07.2021 10:3733 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды 18.07.2021 08:5940 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В детскую музыкальную школу №2 в Пскове поступила новая мебель

20.07.2021 16:34|ПсковКомментариев: 0

Обновление материальной базы музыкальных школ Псковской области продолжается по программе оснащения образовательных учреждений в сфере культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Так, в детскую музыкальную школу №2 имени М. П. Мусоргского в Пскове поступили новые инструменты, мебель и учебные пособия на общую сумму свыше 4,8 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Фото здесь и далее: детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского

Концертный зал школы украсили рояль Kawai GX7 и аккордеон Ballone Burini. Оба инструмента обладают ярким и объемным звуком и предназначены для проведения публичных выступлений музыкантов. Кроме того, приобретены 40 новых кресел для зрителей.

Для обучения юных музыкантов в учреждение поступили новые учебники и рабочие тетради по сольфеджио для учеников с 1 по 7 класс, хрестоматии для скрипки, баяна, виолончели и прочая специальная литература, а также интерактивные пособия по слушанию музыки.

«Участие в национальном проекте — важный шаг в развитии нашей школы. Модернизация учреждения привлечет еще больше детей и взрослых к культурно-образовательной деятельности, даст возможность раскрыть их творческий потенциал и продемонстрировать свои таланты», — сказал директор детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского Юрий Наконечный. Он выразил надежду, что обновление материальной базы учреждения будет продолжено.

Отметим, в музыкальной школе №2 имени М. П. Мусоргского обучается порядка 650 детей. Ранее в рамках национального проекта «Культура» в детскую школу искусств Невеля приобрели новое световое и звуковое оборудование, а также оргтехнику и музыкальные инструменты на сумму более 4 млн рублей.

Теги: #Псковская область #музыкальная школа #закупки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 151 человек
20.07.2021, 18:020 Елена Лунгу поблагодарила волонтеров за добрую волю и открытое сердце 20.07.2021, 18:010 Общественная палата может переехать в здание облсовпрофа 20.07.2021, 17:570 Елена Полонская отметила помощь волонтеров в дни отключения воды в Пскове 20.07.2021, 17:470 «Книгу добра» презентовали в Пскове
20.07.2021, 17:401 Врач назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых 20.07.2021, 17:340 Александр Козловский призвал волонтеров сплотиться 20.07.2021, 17:341 В ПТС рассказали о трудностях работы в день отключения воды в Пскове 20.07.2021, 17:260 Пропавшую пенсионерку нашли босой под Великими Луками
20.07.2021, 17:230 Родителям предлагают получить психологическую поддержку по телефону доверия 20.07.2021, 17:150 Скульптурную композицию «Князь Александр Невский с дружиной» покажут в Московской области 20.07.2021, 17:141 Спецоперация «Сухой Псков» 20.07.2021, 17:090 Трехсторонняя комиссия Псковской области обсудит меры по сдерживанию роста цен
20.07.2021, 17:090 Археологическому центру Псковской области присудили премию за исследования 20.07.2021, 17:000 Оборудование для реабилитации после COVID-19 появилось в санатории «Хилово» 20.07.2021, 16:570 В Пушкиногорском районе проверяют качество нового асфальта 20.07.2021, 16:500 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области
20.07.2021, 16:420 Александр Козловский подал документы в избирком для регистрации кандидатом в Госдуму от Псковской области 20.07.2021, 16:380 Псковская область получит 1,5 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджета 20.07.2021, 16:340 В детскую музыкальную школу №2 в Пскове поступила новая мебель 20.07.2021, 16:240 Попавшего в ДТП в Плюсском районе мотоциклиста нашли пьяным на обочине дороги
20.07.2021, 16:130 Двое мужчин наказаны за кражу из новосокольнического депо 20.07.2021, 16:011 Облсовпроф планирует отремонтировать лыжную базу в Пскове 20.07.2021, 15:500 Строительство детсада на улице Коммунальной в Пскове продолжается 20.07.2021, 15:420 В ПТС назвали самое «жаркое» время для предприятия
20.07.2021, 15:360 Купавшегося мужчину обокрала безработная печерянка 20.07.2021, 15:240 Дом в ЖК «Европа» сдают на полгода раньше запланированного срока 20.07.2021, 15:180 Церемония перезахоронения останков погибших в годы войны прошла в Острове 20.07.2021, 15:100 После обращения в соцсетях на одном из зданий в Пскове закрасили надписи
20.07.2021, 14:580 Псковичам предлагают оформить ипотеку по льготной ставке 20.07.2021, 14:480 Стругокрасненский суд вынес приговор ревнивому мужчине за поножовщину 20.07.2021, 14:360 Ритейлеров призвали не пугать россиян пустыми полками 20.07.2021, 14:320 «Эхономика»: Максим Лебедев о работе аварийно-диспетчерской службы ПТС. ВИДЕО
20.07.2021, 14:250 Владимир Жилинский: Облизбирком заинтересован в проведении честных выборов 20.07.2021, 14:241 В День города в Пскове пройдет бесплатный концерт виолончельной музыки 20.07.2021, 14:170 У здания МЧС в Пскове перевернулись две автомашины 20.07.2021, 14:070 Интерактив: Падающие дорожные знаки
20.07.2021, 13:490 Кикбоксинг стал олимпийским видом спорта 20.07.2021, 13:461 Игорь Иванов: Облсовпроф наладил плотный контакт с крупными работодателями и администрацией региона 20.07.2021, 13:300 Теплый август ожидается в Псковской области 20.07.2021, 13:2311 Как сделать из тиктокеров специалистов для производств, обсуждают в Пскове
20.07.2021, 13:212 Глава ЦИК объяснила мотивацию противников онлайн-голосования 20.07.2021, 13:119 Предприятия Псковской области ощущают острую нехватку рабочих кадров 20.07.2021, 13:080 В Псковскую область не вернется 30-градусная жара 20.07.2021, 13:061 Оппозиция опасается за безопасность сейф-пакетов в сельской местности — Владимир Жилинский
20.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Максимом Лебедевым 20.07.2021, 13:003 Эксперт рассказал, что поможет ликвидировать кадровую проблему в Псковской области 20.07.2021, 12:411 По назначению врача псковичи могут успеть вакцинироваться «КовиВаком» до 30 июля 20.07.2021, 12:300 В Псковской области поступило уже более 15 тысяч заявок на выплату пособий для нуждающихся семей
20.07.2021, 12:231 В Псковской области растет просроченная задолженность по зарплате 20.07.2021, 12:140 Ритейлеры предупредили о риске сокращения ассортимента из-за мусорной реформы 20.07.2021, 11:561 «Единая Россия» призывает все партии подписать соглашение «За безопасные выборы» 20.07.2021, 11:470 Псковские теплосети и Сбербанк упростили передачу показаний приборов учета
20.07.2021, 11:430 Житель Новоржева отправится в колонию за угрозу матери убийством 20.07.2021, 11:390 Пожилая женщина пропала в Великих Луках 20.07.2021, 11:380 «Эхономика»: Максим Лебедев о работе аварийно-диспетчерской службы ПТС 20.07.2021, 11:320 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 528
20.07.2021, 11:280 Apple Pay теперь доступен держателям карт «Мир» ВТБ 20.07.2021, 11:260 В Крестах отключили свет из-за работ Оборонэнерго  20.07.2021, 11:240 Мужчина на «Ниссане» въехал в дерево в Пскове 20.07.2021, 11:031 «Гайд-парк»: Владимир Жилинский об организации наблюдения на сентябрьских выборах
20.07.2021, 10:540 В Пскове росгвардейцы задержали любителя спиртного 20.07.2021, 10:530 Началась подготовка проектной документации по итогам изысканий в пещерах Псково-Печерского монастыря 20.07.2021, 10:340 Участок дороги Пустошка – Алоль перекроют из-за тренировки по ралли 20.07.2021, 10:260 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о работе облсовпрофа в условиях пандемии
20.07.2021, 10:210 Фальшивые купюры выявили в выручке псковских торговых организаций 20.07.2021, 10:140 В Великих Луках велосипедист не уступил дорогу автомобилю и попал в больницу 20.07.2021, 10:120 В Apple Pay стали доступны карты «Мир» 20.07.2021, 10:002 Схема движения транспорта по площади Ленина в Пскове изменится из-за ремонта
20.07.2021, 09:482 В Пскове останавливали незаконное строительство детского сада 20.07.2021, 09:410 Дожди и грозы ожидаются 21 июля в Псковской области 20.07.2021, 09:359 Названо последствие отказа от второй дозы вакцины против COVID-19 20.07.2021, 09:250 Нежилой дом горел в Невеле
20.07.2021, 09:240 Россияне назвали любимые форматы летних корпоративов 20.07.2021, 09:220 В Псковской области в этом году произошло 75 лесных пожаров 20.07.2021, 09:160 В Псковской области «Новые люди» собрали более тысячи подписей в свою поддержку 20.07.2021, 09:000 Как платить за свет, если я не в городе – топ вопросов дачников и отпускников
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.