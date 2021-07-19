Культура

В детскую музыкальную школу №2 в Пскове поступила новая мебель

Обновление материальной базы музыкальных школ Псковской области продолжается по программе оснащения образовательных учреждений в сфере культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Так, в детскую музыкальную школу №2 имени М. П. Мусоргского в Пскове поступили новые инструменты, мебель и учебные пособия на общую сумму свыше 4,8 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского

Концертный зал школы украсили рояль Kawai GX7 и аккордеон Ballone Burini. Оба инструмента обладают ярким и объемным звуком и предназначены для проведения публичных выступлений музыкантов. Кроме того, приобретены 40 новых кресел для зрителей.

Для обучения юных музыкантов в учреждение поступили новые учебники и рабочие тетради по сольфеджио для учеников с 1 по 7 класс, хрестоматии для скрипки, баяна, виолончели и прочая специальная литература, а также интерактивные пособия по слушанию музыки.

«Участие в национальном проекте — важный шаг в развитии нашей школы. Модернизация учреждения привлечет еще больше детей и взрослых к культурно-образовательной деятельности, даст возможность раскрыть их творческий потенциал и продемонстрировать свои таланты», — сказал директор детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского Юрий Наконечный. Он выразил надежду, что обновление материальной базы учреждения будет продолжено.

Отметим, в музыкальной школе №2 имени М. П. Мусоргского обучается порядка 650 детей. Ранее в рамках национального проекта «Культура» в детскую школу искусств Невеля приобрели новое световое и звуковое оборудование, а также оргтехнику и музыкальные инструменты на сумму более 4 млн рублей.