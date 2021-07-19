Культура

С ходом реставрации уникального храма в Бельском Устье ознакомился Александр Котов

С ходом реставрационных работ храма Вознесения Господня в Бельском Устье ознакомился председатель областного Собрания депутатов Александр Котов во время рабочей поездки в Порховский район. Представители подрядной организации показали спикеру результат многолетних работ и рассказали о том, что сейчас задерживает сроки сдачи объекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Работы ведутся давно, вот уже несколько лет. Это уже, наверное, пятая реставрация, мы здесь с 2017 года, - сообщил главный инженер Первых Петергофских реставрационных мастерских Евгений Задерновский. – В первый контракт вошел южный придел, в 2018 году мы его сдали. По контракту, который сейчас действует, сделаны все фасады, центральный купол со стропильной системой, перекрыты кровли».

Кроме того, подрядчику пришлось укреплять ротонду, на которой обнаружили трещину, и выполнять часть других работ, не предусмотренных изначально техзаданием – храм построен в 1796 году, с середины 60-х годов прошлого века не действует, что не лучшим образом сказалось на состоянии объекта культурного наследия. Дополнительные работы «всплывают» по ходу. В составлении актов при обнаружении новых дефектов участвует комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области – с его председателем Вадимом Нэдиком подрядчик всегда на связи.

После второго слоя окраски купола и кровли храм можно будет, наконец, освободить от лесов. Следующий важный этап – внутренняя отделка. Но уже сейчас подрядчик не уверен, что уложится в установленные сроки: причина в задержке финансирования.

Заказчиком работ изначально выступала Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, после ее ликвидации подрядчик общается напрямую с Министерством культуры РФ. Сроки контракта в связи с реструктуризацией продлили, но сам процесс согласования и приемки работ изменился. По словам Евгения Задерновского, по мере выполнения техзадания подрядная организация предоставляет исполнительные листы, по части работ у Минкульта возникают вопросы. Сумма задолженности растет, исполнитель уже год работает за счет собственных оборотных средств и в долг, что в итоге затягивает сроки. Стоимость материалов тем временем уже подорожала в два раза.

«Мы работаем на энтузиазме», - признался прораб Александр Попов. «Это наш объект, мы хотим его довести, для нас это дело чести, поэтому и не бросаем. Все, что нужно сделать, мы знаем, умеем . А сейчас предстоят самые интересные интерьерные работы», - подтвердил Евгений Задерновский.

Вместе со строителями Александр Котов поднялся по лесам под купол храма, где работы с лепным декором уже завершены. «Эта церковь без росписи. Стены не белые, а серо-голубые и розовые, - рассказал Александр Попов. – Церковь одна из лучших в Псковской и, наверное, Новгородской области, аналогов у нее нет. Настоящая жемчужина!».

Купол храма украшен лепными розетками, ни один из 564 элементов не повторяется: девять типов рисунков выложены полосками, которые сужаются к центру. Часть элементов сохранилась, часть в точности воссоздали при реставрации. Отличить новые детали от старых не могут уже и специалисты. Розетки выполнены по оригинальной технологии из гипса с углем – такой состав делает лепнину более легкой и гигроскопичной, что было особенно важно, когда храм не отапливался. Обожженные балки, облегчающие конструкцию, строители обнаружили и при реставрации карнизов.

По словам Евгения Зедерновского, купол обновленного храма – заслуга прораба Александра Попова. Строители даже вели поэтапную видеосъемку реставрации. На работы ушло около полугода: купол собрали полностью внизу, потом разобрали, подняли наверх и собрали повторно. «Это кропотливая, тяжелейшая работа. Зато теперь за него можно не беспокоиться», - уверен главный инженер. По словам Александра Попова, купол собран без гвоздей – с помощью врубки, шкантов и клиньев. Отсутствие металла сокращает температурные перепады и делает конструкцию долговечной.

Рядом с храмом сохранилось несколько деревьев необычной аллеи, ведущей к усадебному дому – липы, посаженные корнями вверх. По словам Евгения Задерновского, такая мода была в период закладки парка. Благоустройство прилегающей территории тоже входит в контракт.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы объект был доведен до конца, - отметил по окончании осмотра спикер областного парламента Александр Котов. – Мы развиваем туризм в регионе, исторически богатом объектами культурного наследия. Сохранение таких уникальных памятников, как храм в Бельском Устье – святое дело. С нашей стороны интерес большой, будем прикладывать возможные усилия».

Ускорению работ, по мнению председателя Собрания, помогло бы выездное совещание на объекте с участием представителей заказчика, подрядчика и региональной власти. В этом случае все заинтересованные стороны могли бы на месте определить соответствие выполненных работ техническому заданию и договориться об этапах дальнейшего взаимодействия.

Церковь Вознесения Господня является самым большим в Псковской области вотчинным храмом XVIII века и частью культурно-исторического ансамбля усадьбы основателя и первого директора Санкт-Петербургского политехнического института в Холомках – могила князя Гагарина находится у входа на церковное кладбище. Храм построили в 1796 году, автор проекта неизвестен.