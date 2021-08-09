Культура

В четыре района Псковской области поступили автоклубы

Автоклубы поступили в Бежаницкий, Красногородский, Куньинский и Пушкиногорский районы. Оснащение муниципальных домов культуры и творчества мобильными многофункциональными концертными площадками стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время идет комплектация машин оборудованием. С 25 августа автоклубы приступят к работе.

Таким образом, мобильные концертные площадки в этом году заработают в 8 муниципалитетах — ранее автоклубы уже поступили в Великолукский, Гдовский, Невельский и Опочецкий районы. На эти цели в общей сложности потрачено около 38 млн рублей из средств консолидированного бюджета.

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С прошлого года автоклубы успешно функционируют в Себежском, Псковском, Печорском, Дедовичском, Новосокольническом, Стругокрасненском, Порховском и Пыталовском районах.

Напомним, передвижная концертная площадка включает в себя сцену-трансформер на 18 квадратных метров, комплекс звукового, светового и мультимедийного оборудования, автономную систему питания, комфортабельный салон для перевозки творческих коллективов, костюмерную и вместительное багажное отделение.