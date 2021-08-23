Культура

Посвященная лошадям фотовыставка откроется в Пскове 28 августа

Выставка фотографа Светланы Балабановой (Санкт-Петербург) «Без повода», посвященная лошадям, откроется в Псковской областной библиотеке 28 августа в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Светлана Балабанова - профессиональный фотограф, ее работы публикуются в российских и зарубежных изданиях, в том числе National Geographic Россия, Russian Photo и других.

В основе экспозиции около 20 цветных снимков.

«Самая большая моя любовь в фотографии – это лошади. Хочу показать зрителям их красоту и благородство, рассказать о своих чувствах к этим животным. Мне нравится снимать лошадь на свободе. В эти моменты отчетливо видны ее характер, красота и грация. В портретах можно запечатлеть личность лошади, разные эмоциональные реакции и выражения "лица". На фотографию, как и любое другое искусство, есть мода. Фотографы находятся в постоянном поиске новых направлений, создают эпатажные инсталляции и вылизанные картинки, а настоящее совершенство находится рядом - жует морковку и скачет галопом», - рассказывает Светлана Балабанова.

Вход свободный.