Культура

Архитектор рассказала о создании зоны охраны Псковского кремля

Искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала о создании зоны охраны Псковского кремля.

«Уже немногим больше года ведутся кулуарные разговоры о том, что для территории Псковского кремля формируется проект зоны охраны, однако официально это пока нигде не афишируется», - отметила искусствовед.

По ее словам, включение исторической части Пскова в проект зоны охраны уже достаточно долго было проблемой для города, и по этому поводу на протяжении трех лет велись споры.

Тогда архитекторы из Ярославля подготовили пять проектов для Псковского кремля. «Один проект предполагал застройку исторической части города только зданиями не ниже 7 этажей. Другой крайностью был проект по жесткой охране центра города. Делать этого тоже нельзя, потому что мы живые люди, и нам необходимо периодически ремонтировать мосты и дороги. В итоге вместе с руководством региона мы пришли к компромиссному варианту и определили в городе 8 кварталов с разрешенной застройкой», - рассказала Ирина Голубева.