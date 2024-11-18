15 школьников из Псковского района получили именные стипендии

Пятнадцать старшеклассников из семи школ Псковского района получили именные стипендии главы района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram
Стипендии присуждены в четырёх номинациях: учебные достижения, спорт и туризм, активная жизненная позиция и творчество. Поощрения выплачиваются в течение всего учебного года 2024-2025, в целях стимулирования образовательной подготовки обучающихся, развития их интеллектуальных, физических и творческих способностей.
«По традиции, с большим удовольствием лично вручила дипломы каждому стипендиату. Это наши звездочки – талантливые, неординарные, целеустремленные ребята! Ими по праву могут гордиться родители, наставники и их образовательные учреждения», - отметила глава.
Среди образовательных учреждений:
«Пожелала школьникам успехов учебе, спорте и выбранном творческом направлении, а также - поступлении в вузы по выбранным направлениям! Пусть всё сложится, ребята! Вы молодцы!» - заключения глава района.