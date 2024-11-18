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Общество

15 школьников из Псковского района получили именные стипендии

23.11.2024 12:38|ПсковКомментариев: 0

Пятнадцать старшеклассников из семи школ Псковского района получили именные стипендии главы района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Стипендии присуждены в четырёх номинациях: учебные достижения, спорт и туризм, активная жизненная позиция и творчество. Поощрения выплачиваются в течение всего учебного года 2024-2025, в целях стимулирования образовательной подготовки обучающихся, развития их интеллектуальных, физических и творческих способностей.

«По традиции, с большим удовольствием лично вручила дипломы каждому стипендиату.  Это наши звездочки – талантливые, неординарные, целеустремленные ребята! Ими по праву могут гордиться родители, наставники и их образовательные учреждения», - отметила глава.

Среди образовательных учреждений:

  • Писковская средняя общеобразовательная школа: Виктория Алексеева, Алина Кузнецова, Софья Светлякова, Анастасия Тимофеева, Илья Чернояров;
  • Тямшанская гимназия: Ангелина Михайлова, Виктория Мольгавко, Владислав Пельбаум;
  • Середкинская средняя общеобразовательная школа: Иван Сергеев;
  • Москвинская общеобразовательная школа: Карина Иванова, Ирина Мочалова;
  • Стремуткинская средняя общеобразовательная школа: Карина Петрова, Даниил Приемченко;
  • Остенская средняя общеобразовательная школа: Анастасия Горячёва;
  • Верхолинская средняя общеобразовательная школа: Ульяна Черкасова.
 

«Пожелала школьникам успехов учебе, спорте и выбранном творческом направлении, а также - поступлении в вузы по выбранным направлениям! Пусть всё сложится, ребята! Вы молодцы!» - заключения глава района.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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