Общество

15 школьников из Псковского района получили именные стипендии

Пятнадцать старшеклассников из семи школ Псковского района получили именные стипендии главы района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Стипендии присуждены в четырёх номинациях: учебные достижения, спорт и туризм, активная жизненная позиция и творчество. Поощрения выплачиваются в течение всего учебного года 2024-2025, в целях стимулирования образовательной подготовки обучающихся, развития их интеллектуальных, физических и творческих способностей.

«По традиции, с большим удовольствием лично вручила дипломы каждому стипендиату. Это наши звездочки – талантливые, неординарные, целеустремленные ребята! Ими по праву могут гордиться родители, наставники и их образовательные учреждения», - отметила глава.

Среди образовательных учреждений:

Писковская средняя общеобразовательная школа: Виктория Алексеева, Алина Кузнецова, Софья Светлякова, Анастасия Тимофеева, Илья Чернояров;

Тямшанская гимназия: Ангелина Михайлова, Виктория Мольгавко, Владислав Пельбаум;

Середкинская средняя общеобразовательная школа: Иван Сергеев;

Москвинская общеобразовательная школа: Карина Иванова, Ирина Мочалова;

Стремуткинская средняя общеобразовательная школа: Карина Петрова, Даниил Приемченко;

Остенская средняя общеобразовательная школа: Анастасия Горячёва;

Верхолинская средняя общеобразовательная школа: Ульяна Черкасова.

«Пожелала школьникам успехов учебе, спорте и выбранном творческом направлении, а также - поступлении в вузы по выбранным направлениям! Пусть всё сложится, ребята! Вы молодцы!» - заключения глава района.