Культура

Вопрос ремонта сельских ДК подняли на бюджетном комитете областного Собрания

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 29 ноября поднял вопрос о ремонте сельских домов культуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий указал на то, что Псковская область получает субсидии из федерального бюджета на текущий ремонт в домах культуры, и спросил предусматривает ли профильная программа на 2022 год расходы, связанные с капитальным ремонтом ДК.

Заместитель председателя областного комитета по культуре Владимир Куприн сообщил, что субсидия на ремонт домов культуры составляет 19,9 млн рублей. «К сожалению, софинансирование капитальных ремонтов с этой программой синхронизировать пока не представляется возможным, поскольку нет целевых денег. Будем стараться синхронизировать, если будут выделены средства», - ответил он.

Вице-спикер напомнил, что Псковский драмтеатр и Псково-Изборский объединенный музей заповедник стали федеральными учреждениями, получив финансирование из государственной казны. «Таким образом, часть средств из областного бюджета высвободились. Может, будет возможность высвобожденные средства распределить в части софинансирования программы, которая предполагает ремонт сельских домов культуры?» - спросил он.

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова пояснила, что большое финансирование требуется на содержание образовательных учреждений, поэтому средства будут направлены на эту сферу. «Мы держим вопрос по культуре на контроле», - добавила она.

Виктор Остренко попросил, чтобы выделяемые на обновление ДК деньги направляли не только на текущий ремонт, но и на замену дверных и оконных проемов. «Это целесообразно», - подчеркнул он.