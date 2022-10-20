Культура

Тираж восьмого тома книги «Солдаты Победы» составит 900 экземпляров

В Псковской области напечатают восьмой том историко-документальной книги, посвященный Островскому району, в рамках реализации проекта «Солдаты Победы», Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Исполнитель контракта обязан предоставить готовый тираж книги в размере 900 экземпляров. При передаче печатные издания должны быть упакованы в пачки. Упаковка должна предохранять печатные издания при транспортировке различными видами транспорта и хранении, не допускать намокания и деформации.

Общий объем тома составит 608 страниц, книга будет в твердом переплете. Исполнитель должен будет выполнить работу в течении 35 дней со дня заключения контракта.

Заказчиком выступает Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова. Начальная цена контракта составляет 960 тысяч 300 рублей. Окончание подачи заявок – 27 октября.