Культура

Союзы писателей России и Белоруссии наградили медалью заведующую псковской библиотекой

Заведующая Псковской библиотекой-центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталья Копаницкая награждена памятной медалью «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996)». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Эту медаль она получила на очередном заседании секции прозы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России на тему «Жизненный и духовный опыт в творчестве писателя» в «Доме писателя» Санкт-Петербурга.

«Дом писателя» ведет активную международную деятельность и на последнем заседании секции прозы вручал памятные медали «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996)» победителям VIII Международного конкурса лирико-патриотической поэзии «Это было, было, было на Руси моей!», посвящённого партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны и 80-летию со дня создания центрального штаба партизан.

Заведующая Псковской библиотекой-центром общения и информации имени И. Н. Григорьева получила от имени Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, Минского городского отделения Союза писателей Белоруссии и Фонда памяти поэта и воина Игоря Григорьева медаль его имени за активную пропаганду творчества прославленного псковского поэта и воина.

Медаль Наталье Копаницкой вручила член Союзов писателей России, Белоруссии, Союзного государства, ответственный секретарь Фонда памяти поэта-фронтовика Игоря Григорьева, председатель оргкомитета ежегодного Международного поэтического конкурса памяти Игоря Григорьева Наталья Советная.