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Культура

«Дневной дозор»: нужен ли стоп-лист артистов, которые критикуют власть?

30.01.2023 17:24|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему создания стоп-листа для артистов, которые критикуют власть. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

С началом спецоперации представители творческой интеллигенции и культурной общественности разделились на два лагеря. Одни деятели культуры выступают с критикой действий и решений российских властей, некоторые из них уехали за границу. Вторые – поддерживают политику руководства страны.

Власти не раз поднимали вопрос о том, как поступить с артистами, которые критикуют позицию России. Так, депутат Госдумы Елена Ямпольская предложила отрезать от государственного финансирования артистов, выступающих против спецоперации. Ее коллеге, Екатерине Стенякиной, видимо, понравилась эта инициатива. Поэтому она предложила создать стоп-лист артистов, которые не смогут появляться на культурных площадках и принимать участие в проектах, финансируемых государством. Она особо отметила, что подобное нововведение не является цензурой, а лишь представляет собой ответную реакцию на поведение ряда российских деятелей культуры. Также парламентарий напомнила, что можно вернуться к инициативе лишения государственных наград непатриотично настроенных артистов.

До этого Елена Драпеко тоже высказала идею о том, что на федеральном уровне необходимо создать закон, который будет лишать артистов, критикующих российскую власть, почетных званий.

Нужно ли создавать стоп-лист артистов, которые критикуют государство после начала спецоперации, и запрещать им участвовать в финансируемых из бюджета проектах? Необходимо ли лишать деятелей культуры, которые не согласны с политикой страны, ранее полученных государственных наград и званий? Об этом в программе «Дневной дозор».

Нельзя финансировать тех артистов, кто уехал за границу, а также выступают против политики России, считает руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков. Однако он сомневается в правильности лишения деятелей культуры наград, которые они когда-то заслужили.

«Я отношусь к этому патриотично. Если артист уехал из нашей страны, либо он говорит плохо, то выступать ему не надо и не финансировать его выступление. Он сделал свой выбор. Он высказал свое мнение, он уехал. Мы, артисты, которые здесь остаемся, работаем на то, чтобы поднять дух, чтобы люди все равно воспринимали патриотичность в плане музыки и песни. Если они уже уехали и не хотят идти в ногу с нами, со страной, тогда и пускай остаются там. Насчет званий – сложный вопрос. Сейчас много о нем говорят, у меня много спрашивают. Артист получил эти награды и премии за уже достигнутые результаты, которые у него были. А сейчас взять у него это отнять. Может, тоже это неправильно. Сложно сказать. Звание дают на всю жизнь, а потом и его звание забирают. Это говорит о том, что человек совсем плохой стал. Не факт, что он совсем плохой стал. Хотя в плане патриотичности, конечно, если этот артист высказывался и высказывается против нашей страны, может быть».

По мнению автора-исполнителя Николая Рассадина, деятели культуры особенно ценят свободу слова и творчества, но сейчас у артистов пытаются отобрать возможность проявить себя творчески. Если кто-то не хочет финансировать определенного артиста, то необязательно создавать для этого стоп-листы.

«Мой взгляд на эту тему такой, что становится невозможным, преступным критиковать власть. Даже если власти делают что-то не то, ты не можешь этого сказать, потому что тебе говорят: "Государство критиковать нельзя". Почему нельзя критиковать государство? Я не понимаю. Высказать свое мнение - это конституционное право любого гражданина. И неважно чего касается критика. Завтра нам запретят критиковать государство за то, что оно повышает налоги, ЖКХ. И мы должны будем кивают головами и говорить, что все нормально, мы рады, что государство о нас подумало. Артисты – творческие люди. У них есть свой взгляд, например, на свободу слова, на свободу творчества. А эту свободу творчества у артистов отбирают. Я понимаю, что есть случаи, когда совсем по-хамски кто-то высказывает мнение. Понятно, что надо быть более сдержанным и более взвешенным, выбирать выражения, когда ты высказываешь собственное мнение. Но, извините, ставить в какие-то стоп листы? Не хочешь ты финансировать какого-то артиста – не финансируй. Но человек имеет право прийти на любую площадку и выступить. Уже давно наши депутаты принимают такие законы, от которых просто хочется заплакать».

Всех артистов-соотечественников, которые не поддерживают Россию, необходимо выдворить из страны, утверждает народный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Юрий Новохижин. Он уверен: эти люди потеряли чувство меры, поэтому в их адрес не должно быть никаких поблажек.

«Пусть даже на пороге не были. Родина должна быть одна. Если ты потерял чувство меры и не веришь в эту родину, уходи! И чтобы тебя не видели. Какой бы ты ни был заслуженный, народный, антинародный - неважно. Это моя точка зрения, что никаких поблажек».

Неправильно преследовать деятелей культуры за их мнения в свободной стране, считает главный режиссер Санкт-Петербургского кукольного театра сказки Светлана Дорожко.

Фото: сайт Санкт-Петербургского кукольного театра сказки

«Мы поставлены в такое положение, когда не можем иметь никакого своего мнения. Я считаю, что преследовать деятелей культуры за их мнение – это просто самое худшее, что может быть или должно быть. Люди должны быть свободны в свободной стране».

По мнению председателя профсоюзов России СОЦПРОФ, экс-депутата Госдумы Сергея Вострецова, все люди, которые не поддерживают политику своей страны, являются предателям. На его взгляд, их нужно не просто лишать чего-то, а привлекать к уголовной ответственности.

Фото: duma.gov.ru

«Я бы разделял власть и государство, потому что критиковать можно отдельного чиновника или политика. Есть вещи, которые принимаются на общегосударственном уровне, гарантом Конституции, например, президентом. В данном случае, если мы говорим про спецоперацию, а здесь идет речь именно сейчас в этой части вопроса. В этом плане, знаете, было очень много артистов и в Великую Отечественную войну, и в другие. Но все мудрые говорили, что пока в Отечестве идет война, свое государство "хаять" вообще ни при каком случае нельзя, потому что тогда получается ты – враг государства. Тогда это не просто критики, это враги. Это тоже надо разделять, потому что одно дело – критиковать власть в обычной жизни, и это нормальное явление. А другое дело, когда во время спецоперации. Я считаю, что по отношению к этим людям должны быть самые жесткие меры. В этих условиях позволять себе критику своей страны и своего народа, я считаю, что это просто предательство. Их надо не просто лишать гражданства и высылать куда-то. Я считаю, что их нужно привлекать к уголовной ответственности. Это мое личное мнение».

Общественность разделилась на два лагеря: одни считают, что в условиях жесткой информационной войны запрет на выступления деятелей культуры, критикующих власть, — естественный путь защиты государственных интересов.

Критики же говорят, что это политика закручивания гаек, борьба с инакомыслием и введение политической цензуры.

После начала спецоперации были составлены неофициальные и полуофициальные «черные» и «белые» списки деятелей культуры. Зачем в таком случае создавать очередной стоп-лист с опальными артистами — большой вопрос.

К сожалению, авторы инициатив о различных ограничениях порой забывают, что именно запретный плод привлекает к себе особое внимание общества. Так всегда работали все ограничения. И в итоге — выдавленные за пространство официальной культуры музыканты, художники и писатели становились культовыми фигурами и вели за собой целые поколения.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #артист
Источник: Псковская Лента Новостей
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