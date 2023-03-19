Культура

Кино для детей будут полностью финансировать из госбюджета

Детское кино, направленное на воспитание подрастающего поколения, будут снимать за счет государства. Такой закон приняла Госдума.

Создание фильмов будут финансировать на 100%. Стоимость производства будет определена на дату заключения госконтракта или соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, сообщает «Российская газета».

Чтобы соответствовать критериям, фильмы должны способствовать физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. Это касается как содержания, так и художественно-стилистического решения.

Решать, достойна ли картина выделения средств, будет Минкультуры России.

Депутаты ожидают, что принятие закона позволит увеличить количество создаваемых художественных фильмов для детей и юношества и поможет выпуску в широкий прокат.