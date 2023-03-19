Кино для детей будут полностью финансировать из госбюджета

Детское кино, направленное на воспитание подрастающего поколения, будут снимать за счет государства. Такой закон приняла Госдума.
Создание фильмов будут финансировать на 100%. Стоимость производства будет определена на дату заключения госконтракта или соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, сообщает «Российская газета».
Чтобы соответствовать критериям, фильмы должны способствовать физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. Это касается как содержания, так и художественно-стилистического решения.
Решать, достойна ли картина выделения средств, будет Минкультуры России.
Депутаты ожидают, что принятие закона позволит увеличить количество создаваемых художественных фильмов для детей и юношества и поможет выпуску в широкий прокат.