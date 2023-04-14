Культура

Стартовал прием заявок для участия в фестивале талантов в Великих Луках

Стартовал прием заявок для участия в фестивале талантов в Великих Луках. Он пройдет в пятый раз на площадке «Луки Парк». Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

В весеннем фестивале талантов победителей будет выбирать профессиональное жюри. Как и прежде, будет несколько направлений: хореография, вокал, художественное слово и живая музыка.

«Фестиваль под открытым небом стал возможным благодаря объединению усилий инициативной молодежи города на Ловати и коллектива "Луки Парка". Теперь несколько раз в год в южной столице региона собираются таланты со всей Псковщины», – рассказал Александр Козловский.

Отборочный тур состоится 27 мая, а гала-концерт фестиваля – 10 июня. К участию приглашаются все жители региона. Впервые фестиваль пройдет без возрастных ограничений. Заявки принимаются до 12 мая по ссылке.