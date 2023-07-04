Культура

Джаз вновь зазвучит во дворе Поганкиных палат

Трио Таля Бабицкого (клавиши, барабаны и контрабас) выступит во дворе Поганкиных палат в Пскове 19 июля в 21:00 в рамках проекта «Галерея-Джаз» – совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Таль Бабицкий – израильский композитор и пианист, активно выступающий по всему миру. Его работы включают семь оригинальных альбомов, музыка для телевидения, композиции и аранжировки песен для десятков артистов в различных жанрах: джаз, соул и поп-рок.

Он является создателем нового стиля под названием «космический фьюжн». Это жанр, который путешествует между джазом и поп-роком, романтической музыкой и латинскими ритмами, между ностальгией и современным звуком, среди ароматов и цветов с Ближнего Востока, Балкан и Ирландии. Таль обладает фирменным звуком сочетания сложных эмоций, уверенного движения вперед и непревзойденного пианизма.

Разнообразная и захватывающая программа «Взлеты и Падения», которую представит трио Таля Бабицкого в Пскове, подойдет как ценителям джаза со стажем, так и новичкам.

Билеты можно приобрести по ссылке.