Культура

Псковская аккордеонистка стала победительницей двух международных конкурсов

Победительницей двух исполнительских конкурсов стала студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Крылова (аккордеон). Как Псковской Ленте Новостей рассказала преподаватель колледжа Юлия Баранчикова, оба исполнительских конкурса проводились в июле в дистанционном формате.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Молодая аккордеонистка получила звание лауреата первой степени VIII Международного конкурса детского, молодежного и взрослого творчества «Битва талантов» (Москва).

Также Татьяна Крылова стала обладательницей Гран-при Международного конкурса народного творчества «Алафа» (Нижегородская область, город Дзержинск), который является частью Международного проекта поддержки творчества и талантов «Winning talent».